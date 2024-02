Polska wśród europejskiej czołówki wiatrowej. Mocy w wietrze może być dwa razy więcej

Pakiet i Karta zobowiązują rządy krajowe do wspierania europejskiego przemysłu wiatrowego poprzez poprawę projektowania aukcji: pełną indeksację cen, tak aby przychody odzwierciedlały koszty, zaostrzenie kryteriów kwalifikacji wstępnej, aby podnieść poprzeczkę w zakresie rodzaju turbin, które można budować w Europie oraz zapewnienie lepszej widoczności w harmonogramach aukcji wolumenów, dzięki czemu branża może lepiej planować. Pakiet zobowiązuje także Komisję Europejską do wspierania branży wiatrowej poprzez Fundusz Innowacyjny i Europejski Bank Inwestycyjny w celu oferowania „regwarancji” wspierających sprzedaż sprzętu.

Sieci wąskim gardłem przesyłu

Zdaniem organizacji, aby zwiększyć roczną moc instalacji wiatrowych z 16 GW w UE w zeszłym roku do średnio 29 GW rocznie do 2030 r., Europa musi pilnie przyspieszyć budowę nowych sieci elektroenergetycznych. Długie wyczekiwanie przyłączeniowe do sieci opóźniają terminowe przyłączenie nowych farm wiatrowych. Obecnie na przyłączenie do sieci czeka kilkaset GW nowych farm wiatrowych.

–Opóźnienia w budowie przyłączy do sieci lądowej i morskiej zagrażają terminowemu uruchomieniu nowych farm wiatrowych. Władze Niemiec ogłosiły niedawno, że opóźnienia w przyłączeniu do sieci wpływają na aż do 6 GW mocy morskich elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe, których to dotyczy, zostaną teraz uruchomione z maksymalnie dwuletnim opóźnieniem – przypomina organizacja.

Dobre liczby dla Polski

W raporcie ujęto także nasz kraj, jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijający się w Europie. W 2023 r. oddano do użytku ok. 1,2 GW mocy w nowych wiatrakach na lądzie. To siódmy wynik na te wszystkich państw w Europie. Obecnie łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych na lądzie w Polsce to ok. 9,4 GW, a ponad 13 proc. zapotrzebowania na energię zapewniały wiatraki. Organizacja przypomina, że ustawa odległościowa przyjęta w 2016 r. uniemożliwia budowlanych farm wiatrowych na terenie obejmującym 98 proc. kraju, a zmiana minimalnego dystansu lokowania farm wiatrowych z 10 krotności wysokości wiatraka do 700 m. niewiele w tym aspekcie poprawi. Zmiana z 700 m. na 500 m. zwiększyłaby powierzchni dostępnej dla lądowych farm wiatrowych w Polsce do 4 proc. obszaru terytorialnego.