Firmowe zakupy zielonej energii coraz bardziej popularne

Z szacunkowych danych wynika, że w latach 2018- 2020 na polskim rynku w ramach umów cPPA zakontraktowanych było średnio ok. 1170 GWh zielonej energii na rok. W tym okresie można wskazać umowy cPPA zawarte między Kompanią Piwowarską oraz Innogy, a także między Signify a Green Investment Group. – Zebrane dane wskazują, że w 2021 r. w ramach umów cPPA zakontraktowanych było ok. 1284 GWh na rok. Względem okresu do 2020 r. odnotowano w tym zakresie znaczny wzrost m. in. za sprawą umowy na zakup zielonej energii zawartej między Orange Polska oraz Enertrag. W 2022 r. szacowana całkowita ilość zakontraktowanej energii wyniosła ponad 1240 GWh na rok – podkreślono w raporcie.

Największe wolumeny zostały zagwarantowane m. in. w ramach umów podpisanych przez Kronospan z GoldenPeaks Capital oraz Saint-Gobainz Tion Renewables. Należy przy tym wskazać, że w 2022 r. liczba zawartych kontraktów mogła być zdecydowanie większa. – Wiele umów cPPA nie zostało ostatecznie podpisanych ze względu na wprowadzone maksymalne ceny energii, tzw. capy cenowe, które były odpowiedzią na wysokie ceny energii elektrycznej – czytamy w raporcie.

W okresie od stycznia do października 2023 r. zakontraktowano ok. 1560 GWh/rok zielonej energii. Największe zawarte w tym okresie kontrakty to m. in.: umowa Lafarge Cement oraz KGAL Investment. Ponadto w 2023 r. Qair Polska podpisał 12-letnią umowę cPPA z anonimowym odbiorcą na ok. 2TWh zielonej energii w okresie trwania kontraktu.

Umowy stymulują budowę nowych OZE

Analizowane dane wskazują również, że z roku na rok rośnie moc zainstalowana źródeł wytwórczych energii z OZE objętych podpisanymi kontraktami cPPA. Szacuje się, że w latach 2018-2020 moc takich źródeł zakontraktowanych w ramach zawartych umów cPPA była na poziomie ok. 433 MW. W 2021 r. zakontraktowana w ramach kontraktów cPPA szacowana moc zainstalowana źródeł wytwórczych wzrosła do ok. 594 MW. Z tego okresu można wyróżnić m. in. 10-letnią umowę między Górażdże Cement S.A. oraz BayWa r.e.

W 2022 r. moc źródeł energii z OZE w podpisanych kontraktach cPPA wyniosła ok. 934 MW, m. in. za sprawą kontraktu zawartego między Amazon oraz Q-Energy, zakładającego kupno zielonej energii z farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w Miłkowicach o mocy ok. 87 MW. Szacowany poziom mocy zainstalowanych źródeł wytwórczych energii z OZE objętych kontraktami cPPA podpisanymi w okresie styczeń-październik 2023 wynosi ok. 970 MW.

– W tym okresie zaobserwowaliśmy wzrost liczby umów cPPA gwarantujących duże moce zakontraktowanych aktywów wytwórczych energii z OZE m. in. umowę między Mondelēz oraz GoldenPeaks Capital. W odniesieniu do preferowanej technologii, na podstawie zgormadzonych danych zaobserwowaliśmy, że w Polsce w latach 2018-2021 zdecydowanie większa liczba umów cPPA zabezpieczała sprzedaż zielonej energii wytwarzanej przez lądowe farmy wiatrowe. W tamtym okresie polski rynek kontraktów cPPA dopiero powstawał, a wiatrowe aktywa wytwórcze uczestniczyły w tym okresie w aukcjach OZE – czytamy w raporcie.