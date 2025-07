MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PGB SA

- Widzimy duży potencjał rozwoju na polskim rynku, czego dowodem są inwestycje z ostatnich lat. Dlatego chcemy osiągnąć istotny udział w rynku i równocześnie analizujemy projekty w innych obszarach, takich jak magazyny energii czy projekty offshore - mówi Łukasz Semeniuk.

- Polska jest dla nas priorytetowym krajem w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jako gospodarka cały czas rozwijamy się szybciej, niż wynosi europejska średnia, co stanowi silny bodziec do zwiększania inwestycji - dodaje Semeniuk, zwracając uwagę na „olbrzymi potencjał Polski w zakresie dekarbonizacji”.

Strategiczne znaczenie biometanu

W 2023 r. TotalEnergies stała się właścicielem Polskiej Grupy Biogazowej. W 2025 r. TotalEnergies połączyła siły z norweską firmą inwestycyjną HitecVision, dla dalszego umacniania pozycji PGB na polskim rynku. TotalEnergies ogłosiła w maju podpisanie umowy sprzedaży, w ramach której PGB stanie się spółką 50/50 joint venture pomiędzy obiema firmami, po uzyskaniu stosownych zgód rządowych i regulacyjnych.

Zdaniem prezesa ten kluczowy ruch w rozwoju biogazowej spółki przełoży się na przyspieszenie procesów inwestycyjnych. - Naszym celem jest osiągnięcie produkcji na poziomie 2 TWh w ekwiwalencie biometanu do 2030 r., co oznacza dojście do około 50 obiektów - podkreśla szef PGB.

Polska Grupa Biogazowa już teraz jest liderem na rynku biogazu rolniczego, posiadając 15-proc. udział w tym sektorze. Spółka jest obecnie właścicielem i operatorem 21 biogazowni o łącznej zainstalowanej mocy 22 MW, co przekłada się na prawie 200 GWh produkcji energii elektrycznej rocznie lub około 0,5 TWh w ekwiwalencie biometanu.

Spółka planuje koncentrować się przede wszystkim na otwieraniu biometanowni – pierwsza ma powstać już w przyszłym roku, ale chce także kontynuować rozwój nowych biogazowni. - Nasza strategia zakłada produkcję biometanu, wtłaczanego do sieci, co jednocześnie będzie wymagać istotnych inwestycji w infrastrukturę gazową - zwraca uwagę Łukasz Semeniuk.

Jak podkreśla, biometan odgrywa strategiczną rolę z punktu widzenia niezależności energetycznej Polski, będąc „zielonym odpowiednikiem gazu ziemnego”. Przypomina, że szacowany - ekonomicznie uzasadniony - potencjał biometanu w Polsce do 2030 r. to 4 mld m sześc., a całkowity potencjał to ok. 8 mld m sześc.

Biometan może realnie pokrywać około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz do 2030 r., a biogazownie i biometanownie mogą odgrywać także ważną rolę w aktywizacji terenów rolniczych - poprzez zakup pozostałości produkcji rolniczej od rolników i przemysłu rolno-spożywczego, tworzenie miejsc pracy w regionach rolniczych i zlecanie usług w zakresie utrzymania biogazowni, płacenie podatków lokalnych, a także produkcję naturalnego nawozu - pofermentu, będącego doskonałą alternatywą dla nawozów sztucznych.

Szeroka strategia OZE

Poza biogazem i biometanem TotalEnergies dostrzega potencjał również w innych sektorach OZE. W 2024 r. firma przejęła Grupę VSB - jedną z wiodących platform w branży energetyki odnawialnej - co zwiększyło jej moce wiatrowe w Polsce do 124 MW i pozwoliło na zakup dużego portfela projektów.

Globalnym celem TotalEnergies jest produkcja 100 TWh zielonej energii elektrycznej rocznie do 2030 r., a Polska ma odegrać ważną rolę w realizacji tego celu.

Według Łukasza Semeniuka kluczowa dla rozwoju OZE w Polsce jest dywersyfikacja źródeł, zarówno tych zmiennych (energetyka wiatrowa, PV), jak i bardziej stabilnych, czyli magazyny energii, które wraz z blokami gazowymi będą stabilizować miks energetyczny. Ważne są też dalsze nakłady w rozwój sieci elektroenergetycznej i gazowej.

- Gaz traktujemy jako bardzo istotne paliwo przejściowe i element stabilizujący system - podkreśla prezes PGB i jednocześnie country chair TotalEnergies na Polskę.

Francuska grupa analizuje możliwości rozwoju w nowych obszarach, poza tymi, w których już dokonano akwizycji. Myśli o projektach związanych z magazynami energii (również hybrydowych z PV lub energetyką wiatrową) oraz projektach offshore.

- Jesteśmy na etapie identyfikowania potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Docelowo, w perspektywie 2030 r., TotalEnergies chce być obecna w takich segmentach, jak lądowa i morska energetyka wiatrowa, magazyny energii, bloki gazowe, a także biogaz i biometan. Szczególnie atrakcyjny wydaje się wiatr lądowy, ze względu na coraz bardziej efektywne turbiny, zmniejszające się koszty budowy i eksploatacji oraz duży potencjał tego sektora w Polsce - ocenia Łukasz Semeniuk.

Dodaje, że grupa rozważa różne typy partnerstw na naszym rynku, bazując na swoim międzynarodowym doświadczeniu, zwłaszcza w projektach offshore.

