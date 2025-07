„Strony wdrażają i rozwijają dwustronny plan współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej we wszystkich segmentach sektora, w szczególności poprzez regularną wymianę i wspólne prace, a także wspierają rozwój swoich programów” – czytamy w traktacie. Oba kraje zobowiązały się do promowania zalet energii jądrowej i jej komplementarności z energią ze źródeł odnawialnych, by osiągnąć cele transformacji energetycznej.

W traktacie nie ma wprost mowy o współpracy przy drugiej polskiej elektrowni jądrowej (od tego są ewentualne porozumienia handlowe), jednak obie strony zobowiązały się działać na rzecz współpracy między krajowymi branżami jądrowymi w celu zachęcenia do utworzenia rzeczywistego europejskiego łańcucha dostaw. W dokumencie mowa jest o badaniu możliwych form współpracy w celu sprostania wyzwaniom w zarządzaniu jądrowym cyklem paliwowym, wspieraniu współpracy między polskimi i francuskimi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę i bezpieczeństwo jądrowe.

„Strony zobowiązują się rozwijać współpracę w zakresie zasobów ludzkich i innowacji w cywilnym sektorze jądrowym, zarówno dwustronnie, jak i w ramach europejskiej strategii na rzecz umiejętności jądrowych, między innymi w ramach współpracy instytucji badawczych i uczelni” – czytamy w polsko-francuskim traktacie.

W kontekście budowy łańcucha dostaw dla energetyki jądrowej do zmian jednak raczej nie dojdzie. Reuters podaje, że spółki zależne EDF, Framatome i Arabelle, produkujące części do reaktorów, mają nadal ubiegać się o dostawy do projektów międzynarodowych, takich jak AP 1000 (technologia amerykańska Westinghouse) w Polsce.

Kiedy druga polska elektrownia jądrowa?

Pod drugą elektrownię jądrową (EJ2) w Polsce wytypowano te same lokalizacje, co w „Programie polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ) z 2014 r. oraz z 2020 r. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są miejsca, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe: Bełchatów oraz Konin. Opcje rezerwowe to Kozienice i Połaniec. Pod drugi atom zostanie wybrana jedna z tych czterech lokalizacji.

Harmonogram prac dla drugiej elektrowni jądrowej przewiduje przeprowadzenie wstępnego przeglądu lokalizacji w tym roku, a także wstępnego dialogu z potencjalnymi dostawcami technologii. W 2027 r. ma dojść do wyboru lokalizacji i dostawcy technologii, który ma być jednocześnie partnerem przy tym projekcie. Wówczas ma także dojść do ustalenia modelu biznesowego oraz wystąpienia z wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej (zgoda na pomoc publiczną). W 2031 r. ma zostać wydane zezwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac zaplanowano na 2032 r. Osiem lat później miałby zostać oddany do użytku pierwszy reaktor drugiej elektrowni. Kolejne dwa byłyby oddawane do użytku co roku.