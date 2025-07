Zakres umowy obejmuje licencję na kompletną turbinę wiatrową w dwóch wariantach mocy znamionowej: 4,0 MW oraz 4,8 MW. Licencja uprawnia Grenevię, a tym samym należącą do niej markę Famur Gearo, do oferowania, sprzedaży, produkcji, instalacji i serwisowania objętych nią rozwiązań. Zakupiona technologia pochodzi z Niemiec od firmy eno energy GmbH.

Reklama Reklama

Polski wiatrak od Famuru

Pozyskanie licencji wpisuje się w projekt określany mianem „polskiego wiatraka”, realizowany przez Famur Gearo. Celem inicjatywy jest uruchomienie krajowej produkcji nowoczesnych turbin wiatrowych i stopniowe uniezależnianie polskiego rynku od importowanych technologii. Projekt zakłada rozwój lokalnych zasobów przemysłowych oraz wykorzystanie istniejącego zaplecza technicznego Famur Gearo.

Zakup licencji na produkcję kompletnej turbiny wiatrowej to dla firmy krok na drodze do stworzenia tzw. polskiego wiatraka. Jak mówi Paweł Majcherkiewicz, wiceprezes Famur, który w Grupie Grenevia odpowiada za rozwój energetyki wiatrowej w ramach marki Famur Gearo: Przed naszym zespołem konstruktorów, elektryków, automatyków i programistów intensywny okres – w nadchodzących miesiącach będą przejmować dokumentację techniczną oraz uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez naszego partnera. Równolegle będziemy pracować nad dostosowaniem hali produkcyjnej w Katowicach do montażu gondoli oraz rozmawiać z potencjalnymi dostawcami komponentów. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów, zarówno w zakresie produkcji, jak i usług. Mamy już pewne doświadczenia w tym obszarze – nasza spółka zależna Total Wind PL współpracowała wcześniej z eno energy przy instalacji i serwisie turbin, co stanowi dla nas solidną bazę kompetencyjną. Drugie półrocze 2025 zapowiada się dla nas niezwykle pracowicie, a produkcja osiągnie gotowość operacyjną już w przyszłym roku, co umożliwi rozpoczęcie dostaw – dodaje Majcherkiewicz.

Niemiecki dostawca technologii

Dostawcą technologii wyłonionym w przetargu zostało biuro projektowe enovation GmbH – niemiecka firma inżynieryjna, która wnosi do projektu swoją wiedzę z zakresu technologii wiatrowej i jest wyłącznym partnerem licencyjnym firmy eno energy GmbH. enovation ma bogate doświadczenie w dostosowywaniu technologii do rynków lokalnych i odegra kluczową rolę w procesie jej transferu.

enovation GmbH, jako licencjodawca, dostarczy pełną dokumentację techniczną. Umowa licencyjna obejmuje model eno126 – turbinę wiatrową o średnicy wirnika 126 metrów i mocy znamionowej do 4,8 MW.