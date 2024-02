Miliardy pójdą na sieci energetyczne, ale na efekty będzie trzeba poczekać

Jak poinformował Tauron, w 2023 r. koncern wydał 2,77 mld zł na sieci elektroenergetyczne. – Na wszystkich poziomach napięć zostało zrealizowanych ok. 70 tysięcy zadań inwestycyjnych – informuje spółka. W 2024 r. planowane jest zwiększenie wydatków do 3 mld zł. Środki te przeznaczone zostaną głównie na przyłączenie do sieci nowych klientów.

Przyspieszyć podłączanie do sieci

Tauron zakłada przyłączanie około 45 tysięcy nowych klientów, rozbudowę i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej, w tym poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Istotnym, kontynuowanym w bieżącym roku, przedsięwzięciem będzie wymiana liczników energii elektrycznej na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu.

– W ubiegłym roku najwięcej inwestycji zostało zakończonych w Małopolsce, która rozwija się najbardziej dynamicznie w zakresie wydanych przez Tauron warunków przyłączeniowych – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki Tauron Dystrybucja.

Nowi odbiorcy skarżą się, że muszą – często miesiącami – czekać na podłączenie do sieci. Tauron tłumaczy, że największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na wiele lat. – Wynika to głównie z długotrwałego procesu związanego z projektowaniem i pozyskiwaniem koniecznych pozwoleń i zgód. W przypadkach budowy linii zasilających, projektowanie ciągów liniowych obejmuje niekiedy wiele kilometrów, co wymaga uzgodnień z wieloma podmiotami gospodarczymi, samorządami i osobami prywatnymi na danym terenie – wyjaśnia Groń.