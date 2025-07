Podejrzenie pada na Rosję, która była autorem podobnej sytuacji w 2019 r. Wtedy to, jak szczegółowo informowała „Rzeczpospolita”, miał miejsce najgłośniejszy skandal ostatnich lat związany z chlorem organicznym w ropie naftowej. W rosyjskiej ropie (głównie z Rosnieftu), którą państwowy koncern Transnieft tłoczył do Europy rurociągiem „Przyjaźń”, odkryto niebezpieczne związki. W kwietniu 2019 r. kraje Europy Wschodniej (w tym Polska) zawiesiły przyjmowanie rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń”, stwierdzając w nim 20-krotne przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych wartości chloru organicznego.

Kozioł ofiarny zanieczyszczenia „Przyjaźni”.

Skandal, który wybuchł, zmusił Transnieft do uruchomienia przesyłu w trybie odwrotnym i wypompowania z Unii ponad miliona ton brudnego surowca. Rurociąg, zbudowany w 1960 roku, został zatrzymany na ponad miesiąc, zanim system został oczyszczony i ponownie uruchomiony. A to według szacunków ekspertów ING, kosztowało Rosję około 5 mld dol. utraconych przychodów z eksportu.

Wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych klientów trwały ponad dwa lata. Według stanu na grudzień 2020 r. Transnieft zapłacił 143,6 mln dol. i planował spłatę całości do drugiej połowy 2021 r. Rosyjscy śledczy doszli do wniosku, że brudna ropa dostała się do systemu w wyniku kradzieży. Sześciu podejrzanych dopuściło się wielokrotnych kradzieży ropy od sierpnia 2018 do kwietnia 2019. Aby ukryć czyn, grupa przestępcza w marcu-kwietniu miała wpompować zanieczyszczoną mieszankę do punktu przyjmowania surowca w pobliżu wsi Nikołajewka w rejonie Wołżskim.

Mało kto uwierzył w taką wersję. W Rosji pojawiły się głosy, że tzw. grupa złodziei ropy, to kozioł ofiarny, który miał ukryć właściwego winnego skandalu z „Przyjaźnią” – rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft.

Rosjanie wiedzą, jak zanieczyścić ropę

Tę tezę potwierdziła sytuacja z końca czerwca 2021 r., kiedy to Transnieft poinformował o odkryciu 350 tys. ton złej jakości ropy w jednym ze zbiorników przepompowni Muchanowo w regionie Samary.

Po analizach wszystkich próbek, Transnieft zawiesił przyjmowanie surowca od Samaraneftegaz – spółki zależnej największego rosyjskiego koncernu naftowego – państwowego Rosnieftu.