Rozstanie z węglem za 15 lat?

Struktura produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach ma się znacząco zmienić. W 2025 r. planowana jest produkcja energii na poziomie 180 TWh, z czego węgiel kamienny to 58 TWh, węgiel brunatny 29 TWh, gaz ziemny 32 TWh, wiatr na lądzie 28 TWh, fotowoltaika 17 TWh. Pozostała ilość energii to inne źródła. Z kolei już w 2030 r. produkcja energii ma wzrosnąć do 194 TWh, z czego węgiel kamienny ma odpowiadać za 27 TWh, brunatny za 14 TWh, gaz ziemny za 42 TWh, wiatr na lądzie 42 TWh, a morska energetyka wiatrowa 21 TWh. Całość ma spinać fotowoltaika z udziałem 26 TWh. Miks mają uzupełniać pozostałe źródła energii.

Założenia wykraczają także poza bazowy dla KPEIK rok 2030. Już za 10 lat produkcja energii ma wynieść 221 TWh z czego z węgla kamiennego i brunatnego produkowane ma być zaledwie 13 TWh. Najwięcej, bo aż 68 TWh będzie w energetyce na lądzie, 48 TWh w energetyce na morzu, 36 TWh w fotowoltaice i 28 TWh w gazie. Pozostałe terawatogodziny uzupełniają inne źródła energii. Z kolei w 2040 r. wielkość produkcji energii elektrycznej ma wynieść 287 TWh z czego 91 TWh to wiatr na lądzie, 67 TWh wiatr na morzu, 47 TWh fotowoltaika, 27 TWh atom, który pojawia się już w miksie, a także gaz rzędu 16 TWh. Miks uzupełniają pozostałe źródła energii. – W ambitnym scenariuszu zakładamy w 2035 r. niewielki udział węgla, a w 2040 r. koniec wykorzystania węgla w energetyce ze śladowym zużyciem – mówiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska.

Koniec z wydobyciem węgla za 15 lat?

Scenariusz ambitny zakłada zaledwie 1 mln ton zużycia węgla. Scenariusz zachowawczy (WEM) uwzględniający umowę społeczną z górnikami (wygaszanie branży na Śląsku do 2049 r.) zakłada 10 mln ton. Oznacza to, że ambitny scenariusz zakłada zmiany w umowie społecznej z górnikami. Minister klimatu pytana, czy było to uzgodnione z branżą górniczą prosiła, aby zadać to pytanie resortowi przemysłu, który miał na ten temat rozmawiać ze stroną społeczną w 2024 r.

Wykorzystanie gazu w scenariuszu ambitnym ma wynieść w 2030 r. 25 mld m sześc., w 2035 r. także 25 mld m sześc. W 2035 r. będzie już spadek do 18 mld m sześc., a w 2040 r. do 12 mld m sześc. Obecnie zużywamy 17-18 mld m sześc. gazu.