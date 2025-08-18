Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW

Aktualizacja: 18.08.2025 18:33 Publikacja: 18.08.2025 14:54
Foto: Adobestock
W lipcu w kopalniach JSW wydobyto 1,23 mln ton węgla, co stanowi 94,5 proc. Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE).
W okresie styczeń–lipiec 2025 spółka zrealizowała 103,3 proc. założonej produkcji, osiągając 7,43 mln ton. To efekt przyspieszonego uruchamiania nowych ścian wydobywczych, lepszej organizacji pracy i motywacyjnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Planu Strategicznej Transformacji, czyli tzw. planu naprawczego.
W ślad za wyższym wydobyciem idzie większa sprzedaż węgla. W lipcu sprzedano o 2,1 proc. więcej węgla niż planowano. Od początku roku plany przekroczono o 1,4 proc.
Lipiec przyniósł też dobre wyniki w produkcji koksu – aż 0,3 mln ton, czyli blisko 19 proc. więcej niż zakładał plan. Choć część wysyłek do Indii została przesunięta w czasie z powodu procedur administracyjnych, JSW podkreśla, że Polska utrzymuje pozycję największego dostawcy koksu na ten rynek, a kontrakty będą realizowane zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie roku.
Lipiec był też okresem odbicia cen. Węgiel Premium Low Vol podrożał z 173,50 (początek lipca) do 183,20 dol./t (koniec lipca), a koks chiński (64/62 CSR) z 179 do 204 dol./t. Choć średnie ceny były nieco niższe od prognoz PTE, spółka liczy na dalsze pozytywne zmiany w drugiej połowie roku, wspierane rosnącym popytem na rynkach azjatyckich. – Mimo zdarzeń losowych, takich jak majowy pożar w KWK Budryk, JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji i konsekwentnie realizuje Plan Strategicznej Transformacji – zapewnia Spółka.
– W ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych rzeczy na rynku węgla koksującego. Ceny węgla koksującego w Chinach zaczęły rosnąć przez wprowadzenie inspekcji bezpieczeństwa w kopalniach. Rynek oczekuje, że w drugiej połowie roku nadzorca wprowadzi sztywne limity produkcji, co przekładać się będzie na dalszy wzrost cen – komentował w ubiegłym tygodniu Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.
W tym samym czasie, kiedy pojawiły się dane operacyjne, do Sejmu spłynęły odpowiedzi dotyczące JSW na zapytania jednego z posłów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski w interpelacji poselskiej skierował pytania do Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie polityki kadrowej i struktury zatrudnienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w latach 2015–2024.
Jak wynika z odpowiedzi, zatrudnienie w pozostaje od blisko 10 lat na podobnym poziomie. W 2015 r. w grupie JSW pracowało 24,6 tys. osób na stanowiskach robotniczych i 7,5 tys. na nierobotniczych. W 2024 r. było to odpowiednio 24,7 tys. i 7,5 tys. osób.
Na stanowiskach administracyjno-biurowych pracowało w 2015 r. 2430 osób, a w 2024 r. 2071. Jednak koszty pracownicze całej grupy rosły systematycznie z 3,5 mld zł w 2015 r. do 7,3 mld zł w 2024 r. Największy wzrost kosztów nastąpił w 2022 r., kiedy świadczenia pochłaniały 5,7 mld zł, rok później już 7,4 mld zł, a w 2024 r. 7,29 mld zł.
Podane świadczenia obejmują koszty wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia, składkę PPE i inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym m.in. odpis na ZFŚS, posiłki regeneracyjne i profilaktyczne, świadczenia BHP i w zakresie ochrony zdrowia, koszty szkolenia pracowników pokrywane przez zakład pracy).
W kwestii prac zlecanych na zewnątrz, Spółka informuje, że w latach 2015–2024 zlecała część robót dołowych związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych (szczególnie kamiennych), zbrojeniem i likwidacją rejonów eksploatacyjnych, obsługą i konserwacją urządzeń transportowych i szybowych, wzmacnianiem wyrobisk, wierceniem otworów małośrednicowych, zabudową i konserwacją tam i zapór przeciwwybuchowych itp. podmiotom zewnętrznym. W 2015 r. wydatki na usługi zewnętrzne wyniosły 233 mln zł, zaś w 2024 r. 705 mln zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tym roku rząd spodziewa się zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną wypłaconą polskim kopalniom węgla ka...
Zarząd LW Bogdanka zamierza powołać niezależnego eksperta, który będzie wspierać rozmowy ze związkami zawodowymi...
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy realizuje zadanie państwowej służby geologicznej pn...
Ponad 50 spółek węglowych w Rosji (28 proc. wszystkich) stoi na krawędzi bankructwa lub już upadło. Tysiące Rosj...
Związki zawodowe chcą zmiany wysokości wynagrodzeń nie tylko w tym, ale i w przyszłym roku. O ile jednak podwyżk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas