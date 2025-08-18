Reklama

Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła lipiec z coraz lepszymi wynikami, utrzymując roczną produkcję węgla powyżej planu. Cieniem na sytuacji firmy kładą się jednak rosnące w ostatnich latach koszty pracownicze.

Publikacja: 18.08.2025 14:54

Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

W lipcu w kopalniach JSW wydobyto 1,23 mln ton węgla, co stanowi 94,5 proc. Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE).

Coraz lepsze wyniki wydobywcze JSW

W okresie styczeń–lipiec 2025 spółka zrealizowała 103,3 proc. założonej produkcji, osiągając 7,43 mln ton. To efekt przyspieszonego uruchamiania nowych ścian wydobywczych, lepszej organizacji pracy i motywacyjnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Planu Strategicznej Transformacji, czyli tzw. planu naprawczego.

W ślad za wyższym wydobyciem idzie większa sprzedaż węgla. W lipcu sprzedano o 2,1 proc. więcej węgla niż planowano. Od początku roku plany przekroczono o 1,4 proc.

Lipiec przyniósł też dobre wyniki w produkcji koksu – aż 0,3 mln ton, czyli blisko 19 proc. więcej niż zakładał plan. Choć część wysyłek do Indii została przesunięta w czasie z powodu procedur administracyjnych, JSW podkreśla, że Polska utrzymuje pozycję największego dostawcy koksu na ten rynek, a kontrakty będą realizowane zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie roku.

Odbicie cen węgla

Lipiec był też okresem odbicia cen. Węgiel Premium Low Vol podrożał z 173,50 (początek lipca) do 183,20 dol./t (koniec lipca), a koks chiński (64/62 CSR) z 179 do 204 dol./t. Choć średnie ceny były nieco niższe od prognoz PTE, spółka liczy na dalsze pozytywne zmiany w drugiej połowie roku, wspierane rosnącym popytem na rynkach azjatyckich. – Mimo zdarzeń losowych, takich jak majowy pożar w KWK Budryk, JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji i konsekwentnie realizuje Plan Strategicznej Transformacji – zapewnia Spółka.

– W ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych rzeczy na rynku węgla koksującego. Ceny węgla koksującego w Chinach zaczęły rosnąć przez wprowadzenie inspekcji bezpieczeństwa w kopalniach. Rynek oczekuje, że w drugiej połowie roku nadzorca wprowadzi sztywne limity produkcji, co przekładać się będzie na dalszy wzrost cen – komentował w ubiegłym tygodniu Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Rekordowe koszty zatrudnienia w JSW

W tym samym czasie, kiedy pojawiły się dane operacyjne, do Sejmu spłynęły odpowiedzi dotyczące JSW na zapytania jednego z posłów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski w interpelacji poselskiej skierował pytania do Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie polityki kadrowej i struktury zatrudnienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w latach 2015–2024.

Jak wynika z odpowiedzi, zatrudnienie w pozostaje od blisko 10 lat na podobnym poziomie. W 2015 r. w grupie JSW pracowało 24,6 tys. osób na stanowiskach robotniczych i 7,5 tys. na nierobotniczych. W 2024 r. było to odpowiednio 24,7 tys. i 7,5 tys. osób.

Na stanowiskach administracyjno-biurowych pracowało w 2015 r. 2430 osób, a w 2024 r. 2071. Jednak koszty pracownicze całej grupy rosły systematycznie z 3,5 mld zł w 2015 r. do 7,3 mld zł w 2024 r. Największy wzrost kosztów nastąpił w 2022 r., kiedy świadczenia pochłaniały 5,7 mld zł, rok później już 7,4 mld zł, a w 2024 r. 7,29 mld zł.

Podane świadczenia obejmują koszty wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia, składkę PPE i inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym m.in. odpis na ZFŚS, posiłki regeneracyjne i profilaktyczne, świadczenia BHP i w zakresie ochrony zdrowia, koszty szkolenia pracowników pokrywane przez zakład pracy).

W kwestii prac zlecanych na zewnątrz, Spółka informuje, że w latach 2015–2024 zlecała część robót dołowych związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych (szczególnie kamiennych), zbrojeniem i likwidacją rejonów eksploatacyjnych, obsługą i konserwacją urządzeń transportowych i szybowych, wzmacnianiem wyrobisk, wierceniem otworów małośrednicowych, zabudową i konserwacją tam i zapór przeciwwybuchowych itp. podmiotom zewnętrznym. W 2015 r. wydatki na usługi zewnętrzne wyniosły 233 mln zł, zaś w 2024 r. 705 mln zł.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie