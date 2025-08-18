Reklama

Naftociąg Przyjaźń stanął. Spokój na Słowacji, histeria na Węgrzech

W poniedziałek rosyjska ropa przestała płynąć na Słowację i Węgry naftociągiem Przyjaźń. To jedyne kraje Unii Europejskiej, które wciąż importują rosyjski surowiec. Co teraz zrobią?

Publikacja: 18.08.2025 15:46

Naftociąg Przyjaźń

Naftociąg Przyjaźń

Foto: Shutterstock

Iwona Trusewicz

„Transpetrol informuje o wstrzymaniu dostaw ropy naftowej na Słowację rurociągiem Przyjaźń. Nasza firma nie posiada informacji na temat przyczyn wstrzymania przesyłu. Nastąpiło ono poza terytorium Republiki Słowackiej. Transport ropy naftowej przez Słowację jest zapewniony i odbywa się zgodnie z planem tłoczenia” – zapewnił słowacki operator naftociągów cytowany przez agencję Reutera.

Słowacja może mieć więcej ropy spoza Rosji

Rosyjską ropę kupuje na potrzeby rafinerii słowackiej Slavnaft węgierski MOL, który kontroluje tę jedyną słowacką rafinerię i ma około 75 proc. udziału w słowackim imporcie ropy. Słowacja ma też inne źródła dostaw. Nie publikuje jednak o nich informacji.

Czytaj więcej

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Ropa
Węgierski minister słownie napadł na Ukrainę. Zareagowali internauci

Zdaniem ekspertów, dopóki władze w Bratysławie nie zmuszą Węgrów do importu ropy z innych źródeł, dywersyfikacja i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Słowacji nie będzie możliwe. Wymuszenie na MOL zakupów ropy spoza Rosji jest jednak na Słowacji możliwe, bo to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Ta świadomość coraz mocniej dociera do rządu Roberta Fico.

W przeciwieństwie do większości innych krajów UE, prorosyjski rząd Węgier utrzymuje kraj w całkowitej zależności od rosyjskiej ropy. Większość importuje rurociągiem Przyjaźń, który biegnie przez Białoruś i Ukrainę na Węgry, a także na Słowację.

Węgierski minister nie współczuje Ukrainie

Dziś w odróżnieniu od stonowanej reakcji Słowaków, w sprawie ropy wypowiedział się MOL – nie węgierski operator naftociągu, ale jak zawsze Peter Szijjarto, szef MSZ Węgier. Poinformował rodaków, że rozmawiał z wiceministrem energetyki Rosji Pawłem Sorokinem. Rosjanin miał poinformować Węgra, że ekipy naprawcze już pracują nad przywróceniem do pracy zniszczonej stacji transformatorowej, ale nie wiadomo, kiedy dostawy zostaną wznowione.

Szijjarto znowu więc zaatakował Ukrainę, która tej nocy przeżyła zmasowany atak rosyjski. Zginęli cywile, w tym dzieci, zniszczenia są ogromne. W Charkowie ogłoszono żałobę narodową. Węgier nie pośpieszył jednak ze słowami wsparcia i współczucia. Interesowało go wyłącznie przerwanie pracy Przyjaźni.

„Ten ostatni atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne jest skandaliczny i niedopuszczalny” – napisał Szijjarto na portalu społecznościowym. Nie podał, kiedy ani gdzie doszło do ataku.

Niech Węgrzy piszą do Moskwy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył doniesieniom o ataku, ale napisał na portalu X, że Węgry „mogą teraz składać skargi” do Moskwy, a nie do Kijowa.

„To Rosja, a nie Ukraina, rozpoczęła tę wojnę i odmawia jej zakończenia. Węgrom od lat tłumaczy się, że Moskwa jest niewiarygodnym partnerem. Mimo to Węgry dokładają wszelkich starań, aby utrzymać zależność od Rosji” – napisał Sybiha.

W zeszłym roku Szijjarto powiedział, że rurociąg Przyjaźń pozostanie głównym szlakiem importu ropy naftowej na Węgry. Poniedziałkowe zawieszenie dostaw ropy naftowej jest drugim w ciągu tygodnia. Pierwsze miało miejsce po tymczasowym wstrzymaniu dostaw w zeszłym tygodniu, kiedy to ukraińskie wojsko poinformowało 13 sierpnia o ataku dronów na stację pompową Uniecza w obwodzie briańskim w Rosji.

Źródło: rp.pl

