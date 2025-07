– Po tych 2-3 latach kiedy powstawał pomysł NABE, wiele się zmieniło. Po pierwsze, banki łagodniej pochodzą do kredytowania spółek, które mają węgiel na bilansie, a po drugie pojawiło się atrakcyjne finansowanie z KPO, którego wcześniej nie było. BGK przy finansowaniu np. inwestycji na sieci nie warunkuje wsparcia od liczby elektrowni węglowych na bilansie – mówi Michał Sztabler, analityk Noble Securities.

Co więcej, jak podkreśla Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ poprzedni plan dla energetyki, bazujący na wydzieleniu węgla i powstaniu NABE, zakładał stworzenie monopolu. – W kontekście konieczności notyfikowania takiego rozwiązania w KE i trudności z tym związanych taki scenariusz mógł zakładać konflikt z UE i brak środków z KPO, a bez tych środków energetyka nie miałaby możliwości rosnąć tak szybko jak teraz – podkreśla Prokopiuk. Dodaje, że obecny plan transformacji energetyki bazuje na systemowym wsparciu budowy nowych elektrowni gazowych, co widać po ostatniej aukcji rynku mocy na 2029 r.

Gazowe wyzwania spółek

Z budową elektrowni gazowych związane jest pewne ryzyko, zwłaszcza z projektami Enei. Chodzi po pierwsze o tureckiego wykonawcę. Pewność realizacji inwestycji ma dać dostawca technologii. Jeszcze do niedawna wydawało się, że będzie to Mitsubishi, partner znany Enei z realizacji największego w Polsce bloku węglowego B11 w Kozienicach. Jak jednak wynika z raportu giełdowego, będzie to amerykański GE, który ma fabryki w Polsce. Drugie ryzyko to czas, bo Enea będzie musiała już praktycznie za 4 lata być gotowa z dwoma blokami gazowymi w Kozienicach. Czas to zresztą wyzwanie także dla innych firm np. na Energi (Grupa Orlen), która także we wspomnianej aukcji zakontraktowała nowe elektrownie w Grudziądzu i Gdańsku. Nowe projekty gazowe pokażą się zapewne w kolejnej głównej aukcji rynku, która zaplanowana jest na koniec tego roku z dostawą na 2030 r.

Oczekiwania dywidend tonuje MAP

Słabym punktem jeśli chodzi o spółki energetyczne jest brak wypłaty dywidend, poza Eneą, która ją wypłaci. – Będzie ona niewielka, ale Enea dała pozytywny sygnał, że chce być spółką dywidendową. Patrząc na perspektywy wyników firm w tym roku, oczekiwania co do wypłat dywidend za 2025 r. będą zapewne zdecydowanie większe niż za 2024 r. Te dywidendy powinny przy takich wynikach powrócić i liczę, że się pojawią – ocenia Robert Maj.

Minister Aktywów Państwowych, Jakub Jaworowski, pytany na ostatniej konferencji prasowej, czy MAP jako główny akcjonariusz planuje zalecić spółkom „większą śmiałość” w polityce dywidendowej, powiedział, że to już widać w przypadku Enei. Dodał, że co do zasady każda firma musi sama ocenić, na co ją obecnie stać. – Firmy zapowiedziały ambitne plany inwestycyjne i z tego względu musimy być ostrożni co do takich deklaracji. W przyszłości będziemy popierać takie działania, teraz jednak ze zdwojoną ostrożnością będziemy podchodzić do takich sugestii właśnie ze względu na strategiczne interesy państwa, jak nowe inwestycje w aktywa wytwórcze, które będą realizować właśnie spółki Skarbu Państwa – powiedział.