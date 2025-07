Zachęta do elastyczności

Tę sytuację odzwierciedlają ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym. W ciągu dnia, gdy jest wysoka jej generacja z fotowoltaiki, są one stosunkowo niskie, a wieczorem znacząco rosną.

– Przykładowo w ostatnią niedzielę około południa za każdą megawatogodzinę na rynku hurtowym płacono ok. 25 zł i byliśmy jednym z najtańszych rynków w regionie. Znaleźli się chętni na tę energię i przez kilka godzin eksportowaliśmy nawet 3000 MW mocy. Z kolei wieczorem cena energii w całej Europie wzrosła, w Polsce wynosiła w szczycie blisko 750 zł/MWh. Czasami różnice w cenach w ciągu dnia są jeszcze większe – wskazuje Wapiński.

Tak duża różnica cen energii w ciągu doby powinna być zachętą dla wytwórców i odbiorców do zwiększenia elastyczności. Jeżeli w ciągu kilku godzin cena energii zmienia się gwałtownie i rośnie kilkudziesięciokrotnie, to pojawia się zachęta do zwiększenia zapotrzebowania w najtańszych godzinach oraz ograniczenia go w najdroższych.

– Odbiorcy indywidualni mogą od pewnego czasu korzystać z tzw. cen dynamicznych. Jeżeli ktoś ma dość duże zużycie energii elektrycznej i jest świadomym, aktywnym odbiorcą, to warto policzyć potencjalne korzyści z takiej oferty. Duże zróżnicowanie cen tworzy także zachęty do inwestowania w różne formy magazynowania energii, zarówno w postaci magazynów bateryjnych, jak i magazynów ciepła – przypomina rzecznik operatora sieci.