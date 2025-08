Prawa majątkowe OZE

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE (system wsparcia dla instalacji OZE) ukształtował się w lipcu br. na poziomie 1 091 552 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 30,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 26,94 zł/MWh i była o 0,89 zł/MWh wyższa w porównaniu do czerwca br.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lipcu br. o 145,6 proc. rok do roku, do poziomu 5 135 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 271,09 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 122,13 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu br. 4 588 961 MWh, co oznacza spadek o 0,1 proc. rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 6,78 zł/MWh i jest o 1,89 zł/MWh wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca.