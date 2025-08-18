Brak osłony antykorupcyjnej w projekcie Elektrowni Ostrołęka

NIK przypomina, że w listopadzie 2020 r. dwóch wiceprezesów zarządu spółki Enea wystąpiło do ówczesnego ministra koordynatora służb specjalnych z wnioskiem o objęcie procesu rozliczeń inwestycji osłoną antykorupcyjną. „Ich zdaniem konieczność ponoszenia przez firmę, jak to określono „utopionych” kosztów projektu, przy jednoczesnym braku dostępu do dokumentów potwierdzających zakres faktycznie przeprowadzonych prac uzasadniających poniesienie deklarowanych nakładów, stanowiła istotne zagrożenie dla wypłacalności Enei. Mimo złożonego wniosku, rozliczenia projektu nie objęto osłoną antykorupcyjną” – wskazuje NIK.

Pominięte postanowienia kontraktu

Główną nieprawidłowością stwierdzoną w ramach najnowszej kontroli prowadzonej przez NIK miało być rozliczenie i zamknięcie inwestycji z pominięciem postanowień zawartych w kontrakcie na Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, co naruszyło interesy i majątek spółki. „Przyjęto bowiem zasady utrudniające lub wręcz uniemożliwiające zarządowi i pracownikom spółki przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń zgłoszonych przez głównego wykonawcę. Zarząd zgodził się na przyjęcie niekorzystnych dla spółki rozwiązań, mimo że miał świadomość trudności i problemów związanych z jakością przekazywanej mu dokumentacji projektowej. Odstąpił także od zawartych w kontrakcie możliwości naliczenia kar związanych z naruszeniami umowy” – czytamy w raporcie.

Wśród stwierdzonych w działaniach zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka nieprawidłowości znalazły się – zdaniem NIK – m.in.: zawarcie dodatkowych porozumień o współpracy z generalnym wykonawcą, rażąco naruszających zobowiązania wynikające z kontraktu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C, złamanie zapisów kontraktu i przyjęcie, wbrew interesom spółki, takich zasad rozliczenia roszczeń generalnego wykonawcy, które doprowadziły do strat w majątku spółki, m.in. poprzez bezpośrednie akceptowanie przez zarząd spółki roszczeń charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem udokumentowania oraz akceptowanie i pokrywanie roszczeń pomimo braku możliwości prawidłowej weryfikacji dokumentów w związku z przedstawianiem materiałów w językach obcych, w tym w języku chińskim.

„W związku z wynikami kontroli NIK zakwestionowała zasadność pokrycia roszczeń generalnego wykonawcy w wysokości ponad 958,1 mln zł netto. W ocenie Izby zarząd naruszył interes spółki Elektrownia Ostrołęka, nie chroniąc należycie powierzonego mu majątku” – czytamy.

Czym była elektrownia węglowa Ostrołęka

Głównym celem powołania spółki Elektrownia Ostrołęka była budowa nowego bloku węglowego Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, określanego wówczas jako „niezbędny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu”. W ramach realizacji inwestycji spółka zawarła umowy z dwiema firmami na roboty budowlane i kontrakt z generalnym wykonawcą dotyczący budowy bloku opalanego węglem kamiennym, który został podpisany w lipcu 2018 r. Inwestycja ruszyła trzy miesiące później, mimo że projekt od początku budził wątpliwości ekonomiczne i ekologiczne. Po niespełna półtora roku – w lutym 2020 r. – Energa i Enea zawarły porozumienie, na mocy którego postanowiły zawiesić finansowanie budowy bloku. W czerwcu tego samego roku, po przyjęciu uchwały w tej sprawie, zarząd spółki Elektrownia Ostrołęka przekazał generalnemu wykonawcy polecenie zawieszenia całości obowiązków dotyczących prac wynikających z kontraktu. Do rozbiórki powstałych już elementów bloku węglowego Ostrołęka C doszło w marcu 2021 r., po tym, jak zapadła decyzja, że zostanie tam zbudowany blok gazowo-parowy i że zamiast węgla do produkcji energii elektrycznej wykorzystywany będzie gaz ziemny.