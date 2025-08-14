Aktualizacja: 14.08.2025 19:23 Publikacja: 14.08.2025 13:29
Kopalnia LW Bogdanka
Foto: Bartłomiej Sawicki
Mimo braku formalnej zgody od 2022 r. (z wyjątkiem 2023 r.) polskie kopalnie są dotowane kilkoma miliardami zł rocznie. Z jednej strony są one nierentowne i cena oraz wielkość sprzedaży nie pozwala im działać rynkowo, z drugiej strony polski miks energetyczny nadal w ponad 41 proc. opiera się na spalaniu węgla kamiennego, dlatego utrzymywanie kopalń wydaje się na razie konieczne. Ministerstwo Przemysłu złożyło w ub. roku nową wersję wniosku notyfikacyjnego, ale pozytywnej decyzji minister Marzena Czarnecka się nie doczekała.
Przypomnijmy, że 2022 r. złożono wniosek notyfikacyjny do KE w sprawie tzw. Nowego Systemu Wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego, który uwzględniał umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego z 2021 r. Aby zapobiec niekontrolowanej upadłości spółek, system przewiduje dopłaty w przypadku, gdy różnica między kosztami a dochodami jest dodatnia, ale jednocześnie ustanowiony jest mechanizm cen referencyjnych oraz określone limity wydobycia. – Zakończenie procesu notyfikacji planowane jest w 2025 r. – czytamy w opublikowanej ostatniej wersji KPEiK do 2030 r., która we wrześniu ma trafić na posiedzenie rządu. Jeśli KE jednak nie zgodzi się na tę pomoc publiczną, kopalnie będą musiały oddać otrzymane już miliardy zł. To oznaczałoby ich bankructwo.
Proces stopniowego wygaszenia działalności w ramach tzw. umowy społecznej z górnikami dotyczy 12 zakładów górniczych (ZG) wydobywających węgiel kamienny energetyczny. Siedem tych zakładów jest w Polskiej Grupie Górniczej. Są to KWK RUDA w Rudzie Śląskiej (Ruch Pokój został już zlikwidowany, do likwidacji pozostały Ruch Bielszowice i Ruch Halemba), KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, KWK Sośnica w Gliwicach, KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu, KWK Staszic-Wujek w Katowicach, KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach i KWK ROW w Rybniku (Ruchy Rydułtowy, Marcel, Chwałowice i Jankowice). Do wygaszenia w kolejnych latach przeznaczone są także trzy zakłady górnicze w Południowym Koncernie Węglowym, a więc ZG Brzeszcze w Brzeszczach, ZG Sobieski w Jaworznie i ZG Janina w Libiążu, a także zakład górniczy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. – Kopalnia Bogdanka i zakład górniczy w Węglokoks Kraj S.A. – KWK Bobrek-Piekary.
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce sukcesywnie spada. Po wybuchu pandemii spadło poniżej 60 mln t, a w 2024 r. wyniosło blisko 44 mln t, z czego 32,6 mln t to węgiel energetyczny, a pozostałe ponad 11 mln t to węgiel koksowy. – Zakończenie krajowej eksploatacji węgla kamiennego energetycznego nastąpi najpóźniej w 2049 r. – czytamy w dokumencie.
Prognozy wskazują, że krajowe zużycie węgla kamiennego energetycznego nie przekroczy 22,5 mln t w 2030 r., a import powinien mieć charakter jedynie uzupełniający. Jednak tym deklaracjom przeczą nieco liczby ujęte w tym samym dokumencie. Scenariusz ambitny (WAM) KPEiK zakłada zaledwie 1 mln t zużycia węgla w 2040 r. Scenariusz zachowawczy (WEM) uwzględniający umowę społeczną z górnikami (wygaszanie branży na Śląsku do 2049 r.) zakłada 10 mln t. Oznacza to, że ambitny scenariusz zakłada zmiany w umowie społecznej z górnikami.
W marcu w „Rzeczpospolitej” ówczesna minister przemysłu Marzena Czarnecka przekonywała, że wniosek o zgodę na pomoc publiczną będzie przeprocedowany do końca tego roku. – Mamy ustalenia robocze z Komisją, że zgodzi się ona na takie rozwiązanie. Nie ukrywamy, że na stole leży kilka innych rzeczy, o których rozmawiamy w kontekście zgody Komisji na pomoc publiczną. To nie tylko dotacje do redukcji wydobycia, ale także kształt nowego rynku mocy dla elektrowni po 2028 r. i dofinansowanie z budżetu kwotą 60 mld zł spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Ta zgoda, miejmy nadzieję, też pojawi się do końca tego roku – mówiła Czarnecka.
W 2024 r. polskie górnictwo – w postaci spółek Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy oraz Węglokoks Kraj – otrzymało ok. 7 mld zł dotacji. W budżecie na 2025 r. na dotacje do górnictwa zapisano kwotę ok. 8 mld zł. Liczby rosną z roku na roku, a zgody Komisji Europejskiej na tę pomoc jeszcze nie ma.
Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z końca 2021 r. wskazywała, że wielkość pomocy publicznej dla górnictwa będzie wynosić do 2031 r. blisko 29 mld zł. Jak jednak ustaliliśmy, obecny rząd zakłada, że kwota będzie znacznie wyższa i wyniesie nawet 42 mld zł.
