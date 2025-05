Łatwiej z OZE, ale rewolucji nie będzie

Kolejna zmiana dotyczy podłączania OZE. Dotychczas na wybudowanie instalacji OZE o mocy powyżej 1 MW należało wystarać się o koncesję. Teraz ten warunek będzie dotyczył instalacji powyżej 5 MW. Urzędnicy proponują także zwiększenie ze 150 kW do 500 kW progu mocy zainstalowanej, który umożliwia postawienie instalacji fotowoltaicznej bez pozwolenia na budowę – pod warunkiem że instalacja ta jest budowana w celu zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb na energię elektryczną. Nasi rozmówcy jednak nie wiedzą, jak ustawodawca chciałby zabezpieczyć system energetyczny przed produkcją i przesyłem nadwyżek energii, które mogłyby wpływać nań destabilizująco.

Zdaniem Piotra Maciołka, analityka rynku energii i byłego członka zarządu Polenergii, w przypadku instalacji fotowoltaicznych, dla których nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, takie rozwiązanie mogą mieć sens pod warunkiem wykorzystania energii w 100 proc. na własne potrzeby. To z kolei powoduje konieczność dokupienia i zainstalowania także magazynów energii, a to kolejny wydatek inwestycyjny, na który nie wszystkich stać. – Zawsze mogą pojawić się nadwyżki energii, które będzie trzeba „wyeksportować” poprzez sieć energetyczną poza bramę danego przedsiębiorcy. Magazyny energii mogą faktycznie wypłaszczyć profil i zmniejszyć to ryzyko poprzez skumulowanie nadmiaru energii. Operator sieci dystrybucyjnej może też tak skonstruować umowę przyłączeniową przedsiębiorcy, że nie będzie możliwości eksportu nadwyżki energii poza zakład produkcyjny – mówi Piotr Maciołek. Dodaje, że niezależnie od tych rozwiązań dalsze rozbudowywanie mocy wytwórczych w fotowoltaice rozproszonej zwiększa wyzwania w zarządzanie bilansem energetycznym po stronie PSE.

Jego zdaniem uproszczenia nie spowodują lawiny nowych projektów małej fotowoltaiki wśród małego i średniego biznesu. – Takie inwestycje kosztują, a pewną opcją poszukania tańszej energii są pojawiające się ostatnio oferty z cenami dynamicznymi, w których energia w ciągu dnia jest bardzo tania. Skorzystanie z nowych ofert sprzedaży tańszej energii dla wielu podmiotów może być relatywnie atrakcyjniejszym rozwiązaniem, aniżeli spory wydatek inwestycyjny na fotowoltaikę o mocy kilkuset kilowatów – dodaje nasz rozmówca. Inwestowanie w fotowoltaikę nie jest tak opłacalne jak kilka lat temu, bo ceny prądu spadają.

Eksperci podkreślają, że proponowane zmiany to kropla w morzu potrzeb sektora energetycznego. – Wyłączenie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne, próba uproszczenia faktur za dostawy energii czy wyłączenie obowiązku posiadania koncesji dla źródeł OZE do mocy 5MW, to słuszne zmiany, ale niewystarczające – mówi mówi Łukasz Batory z kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy. W jego ocenie oczekiwania sektora w zakresie deregulacji, ilości obowiązków raportowych czy sprawozdawczych są dużo szersze, np. zrównanie uprawnień samochodów wodorowych z samochodami elektrycznymi.