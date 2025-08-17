Aktualizacja: 17.08.2025 17:29 Publikacja: 17.08.2025 16:08
Emisje gazów cieplarnianych w gospodarkach krajów członkowskich UE oszacowano na 900 mln ton ekwiwalentu CO2 (ekwiwalentu CO2) w pierwszym kwartale 2025 r., co stanowi wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r. (871 mln ton ekwiwalentu CO2). Jednocześnie produkt krajowy brutto (PKB) UE wzrósł o 1,2 proc. w pierwszym kwartale 2025 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r.r. Co ciekawe, także w ostatnim kwartale 2024 r. emisje rosły względem analogicznego okresu w roku poprzednim.
Dwa sektory gospodarki odpowiedzialne za największy wzrost w ujęciu rok do roku to dostawy energii elektrycznej, gazu (+13,6; proc.) oraz gospodarstwa domowe (+5,6 proc.). Trzy sektory zmniejszyły swoje emisje, a mianowicie przemysł wytwórczy (-0,2 proc.), transport i magazynowanie (-2,9 proc.) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (-1,4 proc.).
Emisje gazów cieplarnianych zmniejszyły się w 7 krajach UE w pierwszym kwartale 2025 r., w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r. Wzrosty emisji gazów cieplarnianych oszacowano dla 20 państw UE, natomiast spadki oszacowano dla pozostałych 7 państw.
Szacuje się, że 6 państw zwiększyło swoje emisje o ponad 5 proc. Tylko Bułgaria zwiększyła emisje CO2 o blisko 17,4 proc., Czechy o 10,6 proc., Cypr o 8,4 proc., Polska o 6 proc., Węgry i Grecja o 5,9 proc. Dalej są Belgia, Niemcy i Holandia ze wzrostem o ok. 4 proc.
Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych oszacowano dla Malty (-6,2 proc.), Finlandii (-4,4 proc. ) i Danii (-4,3 proc.). Spośród 7 państw UE, które odnotowały spadek emisji gazów cieplarnianych, 3 odnotowały również spadek PKB (Estonia, Łotwa i Luksemburg). Szacuje się, że pozostałe 4 państwa UE (Dania, Finlandia, Malta i Szwecja) zmniejszyły emisje, jednocześnie zwiększając PKB.
Informacje te pochodzą z danych dotyczących kwartalnych szacunków emisji gazów cieplarnianych w podziale na rodzaje działalności gospodarczej, opublikowanych przez Eurostat. Kwartalne szacunki emisji gazów cieplarnianych uzupełniają kwartalne dane społeczno-gospodarcze, takie jak PKB lub zatrudnienie.
Emisje CO2 w UE za I kw. 2025 w relacji do PKB.
Foto: Eurostat
Jednocześnie z danych KE wynika, że w pierwszym kwartale 2025 r. 42,5 proc. energii elektrycznej netto wytworzonej w UE pochodziło z odnawialnych źródeł energii. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 r. oznacza to spadek o 4,3 punktu procentowego (p.p.) (z 46,8 proc.). Znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej (z 40,9 TWh w pierwszym kwartale 2024 r. do 55 TWh w pierwszym kwartale 2025 r.) nie był wystarczający, aby zrekompensować spadek produkcji energii wodnej i wiatrowej (z 260,5 TWh do 218,5 TWh w tym samym okresie). Jak wynika z danych Eurostatu, ta tendencja nie ominęła także Polski, gdzie udział OZE w produkcji energii elektrycznej spadł z ok. 30 proc. do ponad 25 proc.
Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w UE w I kw. 2024 i w I kw. 2025 roku
Foto: Eurostat
Sprawę skomentował na portalu Linkedin Wiceminister Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta. - 20 państw członkowskich, których emisje CO2 w I kwartale 2025 r. były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To jeden z czynników pokazujących, dlaczego dyskusja o celu emisyjnym do 2040 r. jest tak trudna – wskazał Bolesta pokazując, że ostatnia propozycja Komisji Europejskiej dot. ograniczenia emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. będzie ekstremalnie trudna do realizacji lub wręcz niemożliwa.
Polski rząd nie popiera takiego celu redukcji – wskazywała w ostatnich tygodniach minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. – Polska nie poprze zaproponowanego przez KE celu klimatycznego na 2040 r., który zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. względem 1990 r. – mówiła w lipcu minister. Obecnie do 2030 r. obowiązuje cel redukcji emisji o 55 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 r.
