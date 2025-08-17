Emisje gazów cieplarnianych w gospodarkach krajów członkowskich UE oszacowano na 900 mln ton ekwiwalentu CO2 (ekwiwalentu CO2) w pierwszym kwartale 2025 r., co stanowi wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r. (871 mln ton ekwiwalentu CO2). Jednocześnie produkt krajowy brutto (PKB) UE wzrósł o 1,2 proc. w pierwszym kwartale 2025 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r.r. Co ciekawe, także w ostatnim kwartale 2024 r. emisje rosły względem analogicznego okresu w roku poprzednim.

Dwa sektory gospodarki odpowiedzialne za największy wzrost w ujęciu rok do roku to dostawy energii elektrycznej, gazu (+13,6; proc.) oraz gospodarstwa domowe (+5,6 proc.). Trzy sektory zmniejszyły swoje emisje, a mianowicie przemysł wytwórczy (-0,2 proc.), transport i magazynowanie (-2,9 proc.) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (-1,4 proc.).

Kto zwiększył, a kto zmniejszył emisje CO2?

Emisje gazów cieplarnianych zmniejszyły się w 7 krajach UE w pierwszym kwartale 2025 r., w porównaniu z tym samym kwartałem 2024 r. Wzrosty emisji gazów cieplarnianych oszacowano dla 20 państw UE, natomiast spadki oszacowano dla pozostałych 7 państw.

Szacuje się, że 6 państw zwiększyło swoje emisje o ponad 5 proc. Tylko Bułgaria zwiększyła emisje CO2 o blisko 17,4 proc., Czechy o 10,6 proc., Cypr o 8,4 proc., Polska o 6 proc., Węgry i Grecja o 5,9 proc. Dalej są Belgia, Niemcy i Holandia ze wzrostem o ok. 4 proc.