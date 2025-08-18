Aktualizacja: 18.08.2025 20:25 Publikacja: 18.08.2025 15:53
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji dla urządzeń, które będą pracowały w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Dokumentację technologii AP1000 firmy Westinghouse przekazał do UDT inwestor planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. „Ruszył proces, bez którego nie powstanie w Polsce elektrownia jądrowa” – podkreśliła spółka.
Uzgadnianie dokumentacji to kolejne, po nadawaniu uprawnień zakładom, zadanie UDT przy realizacji projektu jądrowego. „W ramach tego procesu Urząd weryfikuje dokumentację projektową urządzeń w elektrowni jądrowej. Na tym etapie sprawdzane są dokumenty odniesienia, rysunki techniczne, obliczenia. Weryfikacji podlegają również przyjęte założenia technologiczne. Na podstawie uzgodnionej z UDT dokumentacji będzie mogła rozpocząć się faktyczna produkcja urządzeń dla polskiego projektu” – dodano.
„Urząd Dozoru Technicznego od początku jest zaangażowany w proces budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jesteśmy przygotowani do tego zadania. Mamy unikalne doświadczenie w projektach z obszaru bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w strategicznych projektach przemysłowych, gdzie niezawodność działania urządzeń technicznych jest kluczowa” – powiedział Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Paweł Urbańczyk.
„Doświadczenia płynące z realizacji projektów energetycznych na świecie jednoznacznie pokazują, że dokumentacja projektowa stanowi fundament dla kolejnych działań inwestora. Sektor energetyki jądrowej, jako jeden z najbardziej wymagających, wymusza szczególną dbałość o każdy etap przygotowania i realizacji projektu. Aby sprostać najwyższym standardom branżowym, już od początku prowadzimy proces uzgadniania dokumentacji. W tym kontekście szczególnie doceniamy rolę, zaangażowanie i dotychczasową współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego. Świadczy ona o odpowiedzialności i profesjonalnym podejściu każdej ze stron procesu do realizacji tak złożonego i unikatowego projektu, jakim jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce” – powiedział Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.
W grudniu 2024 roku UDT wydał pierwszą formalną decyzję uprawniającą włoską firmę – Westinghouse Mangiarotti – do wytwarzania urządzeń na potrzeby polskiego projektu. Po uzgodnieniu dokumentacji kolejne działania to nadzór nad wytwarzaniem poszczególnych urządzeń i ich elementów, w tym badania techniczne prowadzone i nadzorowane u wytwórców.
Działania UDT w obszarze energetyki jądrowej obejmują inspekcję urządzeń takich jak m.in. zbiornik reaktora i wytwornice pary oraz urządzenia wchodzące w skład obiegu pierwotnego i wtórnego elektrowni, jak również urządzenia pomocnicze, osprzęt i systemy automatyki zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę urządzeń podstawowych. Badania dotyczą całego cyklu życia urządzeń od projektowania, wytwarzania, montażu, rozruchu, eksploatacji, aż po ich likwidację.
Pod koniec lipca prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk poinformował, że spółka w 2027 r. chciałaby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu i mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. PEJ ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. PEJ podpisała też z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni. Rząd wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej poprzez dokapitalizowanie spółki kwotą 60 mld zł, a także zastosowania kontraktu różnicowego.
Według projektu aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku elektrowni jądrowej na Pomorzu ma nastąpić w 2036 r.
