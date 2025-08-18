Reklama

Urząd Dozoru Technicznego sprawdzi dokumentację elementów polskiego atomu

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji potrzebnej do produkcji urządzeń na potrzeby pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – podała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

18.08.2025

Bartłomiej Sawicki

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji dla urządzeń, które będą pracowały w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Dokumentację technologii AP1000 firmy Westinghouse przekazał do UDT inwestor planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. „Ruszył proces, bez którego nie powstanie w Polsce elektrownia jądrowa” – podkreśliła spółka.

Uzgadnianie dokumentacji to kolejne, po nadawaniu uprawnień zakładom, zadanie UDT przy realizacji projektu jądrowego. „W ramach tego procesu Urząd weryfikuje dokumentację projektową urządzeń w elektrowni jądrowej. Na tym etapie sprawdzane są dokumenty odniesienia, rysunki techniczne, obliczenia. Weryfikacji podlegają również przyjęte założenia technologiczne. Na podstawie uzgodnionej z UDT dokumentacji będzie mogła rozpocząć się faktyczna produkcja urządzeń dla polskiego projektu” – dodano.

„Urząd Dozoru Technicznego od początku jest zaangażowany w proces budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jesteśmy przygotowani do tego zadania. Mamy unikalne doświadczenie w projektach z obszaru bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w strategicznych projektach przemysłowych, gdzie niezawodność działania urządzeń technicznych jest kluczowa” – powiedział Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Paweł Urbańczyk.

„Doświadczenia płynące z realizacji projektów energetycznych na świecie jednoznacznie pokazują, że dokumentacja projektowa stanowi fundament dla kolejnych działań inwestora. Sektor energetyki jądrowej, jako jeden z najbardziej wymagających, wymusza szczególną dbałość o każdy etap przygotowania i realizacji projektu. Aby sprostać najwyższym standardom branżowym, już od początku prowadzimy proces uzgadniania dokumentacji. W tym kontekście szczególnie doceniamy rolę, zaangażowanie i dotychczasową współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego. Świadczy ona o odpowiedzialności i profesjonalnym podejściu każdej ze stron procesu do realizacji tak złożonego i unikatowego projektu, jakim jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce” – powiedział Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

W grudniu 2024 roku UDT wydał pierwszą formalną decyzję uprawniającą włoską firmę – Westinghouse Mangiarotti – do wytwarzania urządzeń na potrzeby polskiego projektu. Po uzgodnieniu dokumentacji kolejne działania to nadzór nad wytwarzaniem poszczególnych urządzeń i ich elementów, w tym badania techniczne prowadzone i nadzorowane u wytwórców.

Działania UDT w obszarze energetyki jądrowej obejmują inspekcję urządzeń takich jak m.in. zbiornik reaktora i wytwornice pary oraz urządzenia wchodzące w skład obiegu pierwotnego i wtórnego elektrowni, jak również urządzenia pomocnicze, osprzęt i systemy automatyki zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę urządzeń podstawowych. Badania dotyczą całego cyklu życia urządzeń od projektowania, wytwarzania, montażu, rozruchu, eksploatacji, aż po ich likwidację.

Kiedy wniosek o pozwolenie na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej?

Pod koniec lipca prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk poinformował, że spółka w 2027 r. chciałaby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu i mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. PEJ ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. PEJ podpisała też z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni. Rząd wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej poprzez dokapitalizowanie spółki kwotą 60 mld zł, a także zastosowania kontraktu różnicowego.

Według projektu aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku elektrowni jądrowej na Pomorzu ma nastąpić w 2036 r.

Źródło: rp.pl

