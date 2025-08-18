Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji dla urządzeń, które będą pracowały w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Dokumentację technologii AP1000 firmy Westinghouse przekazał do UDT inwestor planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. „Ruszył proces, bez którego nie powstanie w Polsce elektrownia jądrowa” – podkreśliła spółka.

Uzgadnianie dokumentacji technicznej elementów polskiego atomu

Uzgadnianie dokumentacji to kolejne, po nadawaniu uprawnień zakładom, zadanie UDT przy realizacji projektu jądrowego. „W ramach tego procesu Urząd weryfikuje dokumentację projektową urządzeń w elektrowni jądrowej. Na tym etapie sprawdzane są dokumenty odniesienia, rysunki techniczne, obliczenia. Weryfikacji podlegają również przyjęte założenia technologiczne. Na podstawie uzgodnionej z UDT dokumentacji będzie mogła rozpocząć się faktyczna produkcja urządzeń dla polskiego projektu” – dodano.

„Urząd Dozoru Technicznego od początku jest zaangażowany w proces budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jesteśmy przygotowani do tego zadania. Mamy unikalne doświadczenie w projektach z obszaru bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w strategicznych projektach przemysłowych, gdzie niezawodność działania urządzeń technicznych jest kluczowa” – powiedział Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Paweł Urbańczyk.