Czytaj więcej Elektroenergetyka Moc na trzy lata. Trwają rozmowy, co potem Ma zostać zapewniona moc do produkcji prądu do 2028 r. Trwają rozmowy, co potem. Chodzi o nowe aukcje rynku mocy dla gazu.

Zapytam więc wprost: czy dodatkowe koszty bilansowania, wspierania OZE innymi źródłami energii, kiedy wiatr nie wieje i słońce nie świeci, nie przełożą się na wyższe ceny prądu?

Oczywiście, że podwyższy to wysokość naszego rachunku. Pytanie brzmi, o ile. Nabiera ono realnych kształtów, kiedy mówimy o budowie kolejnych bloków gazowych, które jako tzw. źródła szczytowe będą stabilizować OZE, kiedy nie wieje i nie świeci. To kwestia fundamentalna, bo warunkująca nasze bezpieczeństwo energetyczne i pewność dostaw. Inwestor mówi, że nie wybuduje elektrowni gazowej, bo jeśli ona średnio w ciągu roku będzie pracować przez kilkaset godzin, to nigdy mu się nie zwróci. Szukamy więc odpowiedzi, przy jakiej wysokości dodatkowego publicznego wsparcia ta inwestycja się jednak opłaci.

Ważne jest również to, by zachęcić odbiorców do korzystania z taniej energii wtedy, gdy jest ona dostępna, czyli przy optymalnych warunkach do pracy OZE. To trudne zadanie, bo dotyczy zmiany naszych nawyków.

Czy zatem docelowy system produkcji energii elektrycznej, oparty na OZE, będzie tańszy, czy droższy od obecnego?

Będzie przede wszystkim niskoemisyjny, co przełoży się na mniejsze opłaty wynikające z zakupu uprawnień do emisji CO 2 . Nie wiem, czy ten system da docelowo niższe rachunki za prąd niż te, które płacimy obecnie. Pewne jest natomiast, że gdybyśmy nadal opierali system na węglu, grozi nam duży wzrost cen. Pamiętajmy, że węgiel z kopalń w Polsce jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy przez koszty wydobycia, a na to nakładają się koszty uprawnień do emisji i niska elastyczność elektrowni węglowych.

Nowych elektrowni gazowych na razie budujemy za mało. To one w połączeniu z magazynami energii pozwolą na obniżenie kosztów bilansowania

To ile w ubiegłym roku wyniosły łączne koszty bilansowania OZE?

Nie prowadzimy takich wyliczeń oddzielających koszty rynku bilansującego dla OZE od pozostałych. Musimy dużo mocnej stosować zachęty, ale i kary, aby uczestnicy rynku sami się bilansowali, a nie np. produkowali więcej energii, niż są w stanie odebrać ich klienci i co zgłosili operatorowi. Nasi czescy sąsiedzi pokazali, że da się to zrobić. Tam nie do pomyślenia jest, aby właściciel instalacji produkował znacząco mniej lub więcej energii, niż wcześniej zaplanował.