Jakie wnioski z hiszpańskiego blackoutu

Elementem tego pakietu jest podpisana pod koniec czerwca umowa między BGK i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, dotycząca budowy nowych połączeń elektroenergetycznych oraz modernizacji sieci przesyłowych.

Miliardy na sieci z KPO. PSE nie jest jedyne

W ramach Funduszu Wsparcia Energetyki, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy, ok. 10,8 mld zł trafi do nadzorcy polskiej energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (środki te mogą wzrosnąć do 32 mld zł pod warunkiem pojawienia się wolnych środków). Będą to pożyczki niskooprocentowane, na poziomie 0,5 proc. W ciągu dziesięciu lat powstanie ponad 5 tys. km nowych linii najwyższych napięć – między innymi dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Energetyki. – Oznacza to wzmocnienie polskiego systemu przesyłu energii elektrycznej i poprawę jego stabilności oraz pewności dostaw – powiedział premier Donald Tusk, który w siedzibie PSE uczestniczył w podpisaniu tej umowy.

Fundusz Wsparcia Energetyki (FWE) z budżetem 70 mld zł ze środków KPO, udziela preferencyjnych pożyczek na wsparcie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych. Do tej pory w ramach FWE podpisano pięć umów na łączną kwotę prawie 40 mld zł. Ta jest szóstą co daje łączną kwotę ponad 50 mld zł. Jego dotychczasowymi beneficjentami były już spółki sieciowe Taurona, PGE (dwie umowy na dystrybucję i energetykę kolejową), Energi i Enei. Do zakontraktowania zostało jeszcze blisko 21 mld zł. Z tej puli zarezerwowano jednak już 7 mld zł na inwestycji w OZE oraz sieci ciepłownicze.

Jak powiedział już po podpisaniu umowy Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pozyskane środki zostaną przeznaczone na zaplanowane już wcześniej inwestycje w ramach planu rozwoju sieci przesyłowej do 2034 r. Ten plan zakłada inwestycje rzędu 64 mld zł. – Umowa ma jednak charakter otwarty. Możemy np. realizować projekty, których nie ma w planie. To jest kredyt refinansujący inwestycje, które już się dzieją – powiedział. Oznacza to, że pozwoli to PSE obniżyć finalny koszt tychże inwestycji.