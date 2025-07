W Urzędzie Regulacji Energetyki jest od kwietnia 2017 r. na stanowisku dyrektora Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi.

Na stanowisko wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wybrana w wyniku otwartego konkursu i powołana z dniem 30 października 2024 r. przez Prezesa URE Rafała Gawina.

Wyzwania prezesa URE to rosnące kompetencje Urzędu i brak dostatecznej liczby etatów. Od 2014 roku liczba głównych zadań prezesa URE sumarycznie wzrosła z około 37 do ponad 140. Rośnie liczba pracowników, ale niewspółmiernie do obowiązków. W latach 2020-2024 zatrudnienie w URE wzrosło z 366 do 423 osób.