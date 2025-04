Czytaj więcej Atom Oto największa przeszkoda dla pokoju na Ukrainie Oddalona od granic Polski o 1300 km największa w Europie elektrownia atomowa najprawdopodobniej s...

Kiedy poznamy cały zaktualizowany program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)? Na razie poznaliśmy założenia.

Musieliśmy opóźnić publikację dokumentu, bo na ostatniej prostej, tuż przed publikacją pojawił się raport NIK, który zobowiązał nas do wprowadzenia kilku modyfikacji. Obecnie jesteśmy na finalnym etapie aktualizacji. Zakładam, że jeszcze w kwietniu opublikujemy dokument do konsultacji.

Czy porozumienie między PGE a ZE PAK, dotyczące przejęcia atomowej spółki PGE-PAK, która planuje budowę elektrowni jądrowej w Koninie, w jakiś sposób warunkuje wskazanie formy inwestora dla drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej? Czy dokument dopuści także udział innej spółki niż PEJ?

PPEJ, będzie miał założenie, że drugi projekt jądrowy również ma być realizowany przez podmiot, który pozostaje pod kontrolą państwa, czyli w praktyce zakłada większościowy udział podmiotu państwowego, natomiast nie wyklucza wprost udziału innych podmiotów. To oczywiście otwiera drogę do udziału w projekcie PGE, jak i innym potencjalnym zainteresowanym.

Wartość projektu we wniosku notyfikacyjnym wyliczono na 192 mld zł. Czy ta kwota uwzględnia zapas na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń?

To prawda, wliczyliśmy do tej kwoty ew. ryzyka związane z realizacją projektu, pewien margines kosztów, które mogłyby się powiększyć. Oczywiście gwarancji 100-proc. co do terminowości i zmieszczenia się w budżecie nigdy nie ma, natomiast najlepszą gwarancją jest dobre zarządzanie projektem i odpowiedni podział ryzyk pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami. 192 mld zł to nie tylko wartość kontraktu budowalnego. To również tzw. koszty własne inwestora, związane choćby z wynagrodzeniami, czy koszty realizacji infrastruktury towarzyszącej. Co ważne, koszt projektu, czyli 192 mld zł, jest ujęty w wartościach nominalnych, czyli uwzględnia inflację prognozowaną na lata 2025-2036, a także prognozowaną ścieżkę kursów walutowych opracowaną na podstawie parytetu siły nabywczej.

Jak zabezpieczyć system energetyczny przed wahaniami rynku w efekcie rosnącej generacji OZE?

To rozchwianie rynku faktycznie ma miejsce, a nawet przybiera na sile. Planowanie miksu energetycznego powinno uwzględniać zarówno minimalizację cen energii elektrycznej, ale i zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, kiedy generacja OZE jest ograniczona – wszystko to przy jak największej optymalizacji finalnych kosztów dla odbiorcy końcowego. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której zbyt duża liczba odnawialnych źródeł w systemie w ciągu dnia będzie z jednej strony produkować tanią energię, a z drugiej będziemy mieli potrzebę bilansowania jej późniejszego braku różnymi opłatami o charakterze systemowym, jak opłatą jakościową, mocową czy jeszcze innymi opłatami taryfowymi. Odbiorcę interesuje nie tyle koszt wytworzenia energii czy giełdowa cena energii, co finalny rachunek uwzględniający wszystkie koszty systemowe. Ważne w tym zakresie jest również rozwijanie mechanizmów, które pozwolą na ograniczenie nierynkowego redysponowania energii z OZE i zagospodarowanie tych nadwyżek.