Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały w czwartek, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) uzgodnił 20 grudnia 2024 r. projekt nowego planu rozwoju sieci przesyłowej na lata 2025-2034. Jego realizacja pozwoli m.in. na przyłączenie do systemu elektroenergetycznego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz oddanie do eksploatacji małych reaktorów jądrowych (SMR).

Założenia planu rozwoju sieci elektroenergetycznych

Plan zakłada on m.in. 4700 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądową linię stałoprądową - podano w komunikacie PSE. Łączne szacowane nakłady na planowane inwestycje to ponad 64 mld zł do 2034 r. Szczegóły projektu planu były znane od blisko roku teraz jednak udało się go uzgodnić i dzięki temu można przejść do jego realizacji.

Dokument stanowi podstawę do prowadzenia inwestycji przez PSE w ciągu najbliższej dekady. Plan zawiera wariantowe scenariusze rozwoju KSE, plany rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz wyniki analiz wystarczalności zasobów wytwórczych.

Inwestycje

Spółka wskazała, że w ramach planu powstanie 4700 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądowa linia stałoprądowa. "Łączne szacowane nakłady na inwestycje planowane przez PSE to ponad 64 mld zł do 2034 r." - poinformowała spółka.