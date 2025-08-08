W rządzie trwa formowanie struktur nowych resortów, które powstały w efekcie lipcowej rekonstrukcji rządu. Powoływanie nowych resortów wiąże się także z przenoszeniem środków finansowych. W trakcie formowania resortu energii pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące zabezpieczenia środków na dział administracji rządowej „energia” (ustawa o działach administracji rządowej), który z resortów przemysłu oraz klimatu i środowiska trafi do nowego resortu energii. Te wątpliwości sformułowało w piśmie Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Udało się nam poznać wyjaśnienia resortu klimatu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że nowy resort energii w zakresie współpracy z resortem klimatu dobrze ocenia prace nad wydzieleniem kompetencji i nie ma tu zastrzeżeń.

Prośba o nowe etaty

Poza powołaniem nowego resortu, w Ocenie Skutków Regulacji czytamy także o konieczności zwiększenia budżetu tej części z rezerwy celowej o wydatki osobowe celem wzmocnienia pionu obsługującego resort (w tym kadra kierownicza, administracyjna oraz sekretarska) łącznie o 31 etatów, w tym 1 etat w grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tu także Ministerstwo Finansów ma uwagi i wątpliwości. Wiąże się to bowiem z wygospodarowaniem nowych środków finansowych.

Resort finansów pyta o pieniądze na energię...

W piśmie datowanym na 8 sierpnia, Ministerstwo Finansów i Gospodarki zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania resortu energii. Przypomnijmy, że projektowany akt prawny przewiduje utworzenie Ministerstwa Energii w drodze przekształcenia Ministerstwa Przemysłu, które będzie polegać na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu administracji rządowej „gospodarka surowcami energetycznymi” komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska obsługujących sprawy działu administracji rządowej „energia” oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu. Ministerstwem wiodącym w pracach nad tym rozporządzeniem i ministerstwem współpracującym są odpowiednio Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zaś osobą odpowiedzialną za projekt w randze ministra jest Miłosz Motyka, Minister Energii.

Co więcej, Minister Finansów i Gospodarki prosi o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji kadrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Resort finansów pyta, czy w związku z planowanym wydzieleniem działu „energia” z MKiŚ nie doszło do celowego przenoszenia etatów do innych komórek organizacyjnych, tj. działu „klimat” lub „środowisko”. Finanse pytają także, czy w trakcie roku budżetowego nie dokonywano przesunięć pracowników, które mogły ograniczyć możliwości wykonywania zadań i stworzyć pozorne uzasadnienie dla zwiększenia zatrudnienia. Wreszcie resort finansów pyta, czy kadra obsługująca dział „energia” została faktycznie przekazana do nowego resortu, czy też planuje się jej zastąpienie nowymi etatami. Pod pismem podpisał się Wiceminister Finansów Jarosław Neneman. Ministerstwo Klimatu zwyczajowo ustosunkuje się do pytań, jak to ma obowiązek każde ministerstwo w trakcie prac Rządowego Centrum Legislacji. Także inne resorty, w tym Energii (dawne Przemysłu) zapewne odpowiedzą na te wątpliwości.