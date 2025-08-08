Aktualizacja: 08.08.2025 18:51 Publikacja: 08.08.2025 18:45
W rządzie trwa formowanie struktur nowych resortów, które powstały w efekcie lipcowej rekonstrukcji rządu. Powoływanie nowych resortów wiąże się także z przenoszeniem środków finansowych. W trakcie formowania resortu energii pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące zabezpieczenia środków na dział administracji rządowej „energia” (ustawa o działach administracji rządowej), który z resortów przemysłu oraz klimatu i środowiska trafi do nowego resortu energii. Te wątpliwości sformułowało w piśmie Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Udało się nam poznać wyjaśnienia resortu klimatu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że nowy resort energii w zakresie współpracy z resortem klimatu dobrze ocenia prace nad wydzieleniem kompetencji i nie ma tu zastrzeżeń.
Poza powołaniem nowego resortu, w Ocenie Skutków Regulacji czytamy także o konieczności zwiększenia budżetu tej części z rezerwy celowej o wydatki osobowe celem wzmocnienia pionu obsługującego resort (w tym kadra kierownicza, administracyjna oraz sekretarska) łącznie o 31 etatów, w tym 1 etat w grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tu także Ministerstwo Finansów ma uwagi i wątpliwości. Wiąże się to bowiem z wygospodarowaniem nowych środków finansowych.
W piśmie datowanym na 8 sierpnia, Ministerstwo Finansów i Gospodarki zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania resortu energii. Przypomnijmy, że projektowany akt prawny przewiduje utworzenie Ministerstwa Energii w drodze przekształcenia Ministerstwa Przemysłu, które będzie polegać na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu administracji rządowej „gospodarka surowcami energetycznymi” komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska obsługujących sprawy działu administracji rządowej „energia” oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu. Ministerstwem wiodącym w pracach nad tym rozporządzeniem i ministerstwem współpracującym są odpowiednio Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zaś osobą odpowiedzialną za projekt w randze ministra jest Miłosz Motyka, Minister Energii.
Co więcej, Minister Finansów i Gospodarki prosi o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji kadrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Resort finansów pyta, czy w związku z planowanym wydzieleniem działu „energia” z MKiŚ nie doszło do celowego przenoszenia etatów do innych komórek organizacyjnych, tj. działu „klimat” lub „środowisko”. Finanse pytają także, czy w trakcie roku budżetowego nie dokonywano przesunięć pracowników, które mogły ograniczyć możliwości wykonywania zadań i stworzyć pozorne uzasadnienie dla zwiększenia zatrudnienia. Wreszcie resort finansów pyta, czy kadra obsługująca dział „energia” została faktycznie przekazana do nowego resortu, czy też planuje się jej zastąpienie nowymi etatami. Pod pismem podpisał się Wiceminister Finansów Jarosław Neneman. Ministerstwo Klimatu zwyczajowo ustosunkuje się do pytań, jak to ma obowiązek każde ministerstwo w trakcie prac Rządowego Centrum Legislacji. Także inne resorty, w tym Energii (dawne Przemysłu) zapewne odpowiedzą na te wątpliwości.
W uwagach resortu finansów dostępnych publicznie czytamy, że w przedłożonej Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano zamiar zatrudnienia 31 nowych pracowników, lecz nie przedstawiono szczegółowej kalkulacji kosztów związanych z tym działaniem. Brakuje – zdaniem resortu finansów – informacji o planowanych wydatkach na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia oraz potencjalne koszty lokalowe i administracyjne w podziale na poszczególne grupy kosztów. „W ocenie Ministra Finansów i Gospodarki również przedstawione uzasadnienie do zwiększenia wydatków nie jest wystarczające.” – czytamy w piśmie resortu finansów.
Nam udało się jednak dowiedzieć nieoficjalnie, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zabezpieczyło środki finansowe na realizację zadań działu „energia” w ustawie budżetowej na 2025 r. dla działu „energia” w kwocie 36 577 tys. zł, a w ramach tej kwoty nie dokonywano żadnych przesunięć do innych części budżetowych. Obecnie całość tych środków ma podążać za działem „energia”. Minister Klimatu i Środowiska – jak się dowiadujemy – miał nie dokonywać przesunięć środków na wynagrodzenia między częściami budżetowymi i nie zmieniać ich przeznaczenia w trakcie roku budżetowego. Nie dokonywano też – ma podkreślać resort klimatu – przenoszenia etatów do innych komórek organizacyjnych realizujących zadania działów administracji rządowej „klimat” oraz „środowisko” ani nie dokonywano celowych przesunięć pracowników, które mogłyby ograniczyć możliwości wykonywania zadań w dziale „energia”, po jego wydzieleniu.
Zaplanowane i organizacyjnie przygotowane jest przekazanie do Ministerstwa Energii 144 etatów, w tym 75 etatów komórek merytorycznych oraz 69 etatów z komórek obsługowych, wraz z całkowitym, pozostałym budżetem w części 47, który w pełni zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń przekazywanych etatów. Wśród etatów merytorycznych przekazane mają zostać też wszystkie stanowiska kierownicze (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i naczelnicy) oraz stanowiska eksperckie, wykonujące zadania z działu „energia”, wraz ze środkami finansowymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń, co powinno zapewnić płynną kontynuację zadań.
Z naszych informacji wynika, że pieniądze na dział „energia” i tak w dużym stopniu zostały już wcześniej okrojone, kiedy w ubiegłym roku powstało Ministerstwo Przemysłu. Przejęło ono nadzór nad departamentem ropy, gazu i gospodarki wodorowej oraz energii jądrowej. Z działu „energia” w resorcie klimatu został departament elektroenergetyki i ciepłownictwa.
Z naszych informacji wynika, że w aspekcie podziału kompetencji i w procesie wydzielenia, oba resorty energii oraz klimatu i środowiska współpracują ze sobą bez zarzutu. Współpraca ma nie budzić konfliktów, mimo że Minister Klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz Minister Energii Miłosz Motyka mają odmienne stanowiska dotyczące zarządzania departamentem OZE. Póki co zostaje on w resorcie Klimatu. Minister Hennig-Kloska podkreślała, że taka zmiana (przekazanie departamentu OZE do resortu energii) wymaga zgody w koalicji rządzącej, a tej nie ma. Minister Motyka uważa z kolei, że OZE to naturalny dział Ministerstwa Energii, ale zapowiada pełną współpracę z jego już byłym resortem, gdzie pracował jako Wiceminister Klimatu i Środowiska.
