Reklama

Wiatraki słabną w oczach. Duński gigant potrzebuje pomocy

Akcje duńskiego giganta energetycznego spadły w poniedziałek o ponad 31 proc. i osiągnęły rekordowo niską wartość. Władze firmy ogłosiły plany emisji praw poboru o wartości 9,4 mld dol. Firma zmaga się z problemami wysokich kosztów projektów morskich farm wiatrowych.

Publikacja: 12.08.2025 11:32

Wiatraki słabną w oczach. Duński gigant potrzebuje pomocy

Foto: James MacDonald/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Władze duńskiego koncernu wystąpiły do swoich udziałowców o pomoc finansową w sfinansowaniu amerykańskiego projektu wiatrowego, po tym jak potencjalni partnerzy zostali zniechęceni przez politykę prezydenta Donalda Trumpa, który sprzeciwia się realizacji kolejnych inwestycji. Morskie projekty wiatrowe w ostatnich latach zmagają się z rosnącą inflacją i problemami logistycznymi, które spowodowały gwałtowny wzrost kosztów.

Problemy finansowe duńskiego giganta

Przemysł wiatrowy na morzu stanął w obliczu dalszych niepowodzeń, gdy Trump zawiesił licencjonowanie kolejnych projektów wiatrowych pierwszego dnia urzędowania w styczniu. – Orsted i nasza branża znajdują się w nadzwyczajnej sytuacji z niekorzystnym rozwojem rynku w USA, oprócz wyzwań makroekonomicznych i łańcucha dostaw w ostatnich latach – powiedział dyrektor generalny Rasmus Errboe.

Orsted wskazał, że 40 mld duńskich koron pozyskanych pieniędzy zostanie wykorzystanych do sfinansowania budowy Sunrise Wind – jednego z dwóch pozostałych projektów w ramach rozwoju w USA. Akcje Orsted straciły prawie jedną trzecią swojej wartości, aby osiągnąć rekordowo niski poziom i spadły o 31,2 proc.  Orsted w ostatnich latach zrezygnował z niektórych amerykańskich projektów i zaksięgował znaczne straty z powodu opóźnień w łańcuchu dostaw, inflacji i zmieniającej się polityki subsydiów na rodzącym się amerykańskim rynku morskiej energii wiatrowej. – Ogłoszona dziś emisja praw poboru wzmocni strukturę kapitałową Orsted i zapewni stabilność finansową w latach 2025–2027, w trakcie których zrealizujemy budowę naszego portfolio morskich farm wiatrowych o mocy 8,1 GW – zapewnił w komunikacie prasowym prezes spółki Rasmus Errboe.

Pierwsi chętni na ofertę firmy Orsted

Duńskie państwo, które jest właścicielem 50,1 proc. Orsted, zgodziło się wziąć udział w emisji akcji, zachowując w ten sposób większościowy pakiet. – Orsted jest niezwykle ważną firmą w zielonej transformacji, a także istnieje wymiar polityki bezpieczeństwa, w którym musimy być niezależni od energii z Rosji – powiedział duński minister finansów Nicolai Wammen w wywiadzie dla telewizji TV2.

Reklama
Reklama

Prawicowi duńscy opozycyjni deputowani skrytykowali poparcie rządu dla kwestii praw, zastanawiając się, dlaczego duńscy podatnicy powinni pomóc w finansowaniu amerykańskiego projektu.

Rzecznik Equinor, który posiada 10 proc. udziałów w Orsted, powiedział, że oceni propozycję Orsted. Akcje, których nie subskrybują obecni akcjonariusze lub innych inwestorów, byłyby w pełni gwarantowane przez Morgan Stanley, podał Orsted.

Czytaj więcej

Farma wiatrowa Anholt w Danii.
OZE
Brak chętnych, wysokie ceny. Rosną obawy o rozwój wiatraków na morzu

Orsted powiedział również, że spodziewa się zebrać ponad 35 miliardów koron ze sprzedaży europejskiej działalności wiatrowej na lądzie, a także z planowanego zbycia udziałów w morskiej farmie wiatrowej Changhua 2 na Tajwanie i Hornsea 3 w Wielkiej Brytanii.

Wśród projektów rozwijanych przez Orsted jest także budowa wiatraków na Bałtyku wspólnie z polską PGE, a więc projekty Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. Władze PGE wskazywały w ostatnich miesiącach, że problemy na rynku offshore nie zmienią decyzji o uczestnictwie w pierwszej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa Marki Odnawialne źródła energii (OZE) Ørsted

Władze duńskiego koncernu wystąpiły do swoich udziałowców o pomoc finansową w sfinansowaniu amerykańskiego projektu wiatrowego, po tym jak potencjalni partnerzy zostali zniechęceni przez politykę prezydenta Donalda Trumpa, który sprzeciwia się realizacji kolejnych inwestycji. Morskie projekty wiatrowe w ostatnich latach zmagają się z rosnącą inflacją i problemami logistycznymi, które spowodowały gwałtowny wzrost kosztów.

Problemy finansowe duńskiego giganta

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny
OZE
Prezydent zawetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny energii. Rząd ma plan awaryjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Morska farma wiatrowe Baltic Power w Łebie, gdzie wizytę złożył premier Donald Tusk
OZE
Pierwsze wiatraki Orlenu na Bałtyku już stoją
Fiasko nowych farm wiatrowych na morzu w Niemczech
OZE
Fiasko nowych farm wiatrowych na morzu w Niemczech
Minister energii Miłosz Motyka, za plecami Grzegorz Onichimowski, prezes PSE
OZE
Nowy resort energii przekonuje nowego prezydenta do ustawy wiatrakowej
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Decyzje podejmie nowy prezydent
OZE
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Decyzje podejmie nowy prezydent
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie