Polskie Elektrownie Jądrowe wysłały zaproszenie do negocjacji umowy na budowę atomu

Rozpoczynają się polsko-amerykańskie negocjacje umowy na wybudowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Polskie Elektrownie Jądrowe deklarują, że wraz z Prokuratorią Generalną RP są przygotowane, by zabezpieczyć w nich interes kraju.

Publikacja: 11.08.2025 17:09

Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych

Foto: Polskie Elektrownie Jądrowe

Bartłomiej Sawicki

Wiosną tego roku Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały tzw. umowę pomostową, która miała pozwolić na zakończenie etapu projektowego elektrowni, a także na rozpoczęcie pierwszych prac w ramach przygotowań do budowy. Te wkraczają właśnie w decydującą fazę. 

Ruszają polsko-amerykańskie negocjacje w sprawie budowy elektrowni atomowej

Prace projektowe w ramach pierwszej umowy, jaką PEJ podpisały z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na projektowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu, są już zakończone. – W ramach wspomnianej tzw. umowy pomostowej kontynuujemy prace projektowe i inżynieryjne, w tym także na terenie przyszłej elektrowni. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu, a więc prac nad podpisaniem właściwej umowy na wykonanie elektrowni, tj. sfinalizowanie procesu projektowania, przeprowadzenie niezbędnych zamówień oraz budowę jako taką (ang. Engineering Procurement Construction – EPC)). Aby formalnie rozpocząć ten etap wysłaliśmy właśnie do konsorcjum list proceduralny, który jest formą zaproszenia do negocjacji umowy EPC. Z formalnego punktu widzenia jest to de facto start tych negocjacji, które są naszym najważniejszym zadaniem w obszarze biznesowym na kolejne miesiące – zdradził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Kiedy podpisanie umowy na budowę elektrowni jądrowej?

Spółka zakłada, że za kilka miesięcy możliwe będzie podpisanie kompleksowej umowy na budowę elektrowni jądrowej. – W ramach rozpoczętych rozmów będziemy stopniowo określać kolejne szczegóły tej umowy. Już od czasu aktualnej umowy pomostowej bardzo blisko współpracujemy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, która dodatkowo czuwa nad interesem państwa. Tak samo będzie przy czekających nas negocjacjach, do których solidnie się przygotowywaliśmy – mówi prezes.

Zadaniem obecnego zarządu spółki jest przygotowanie do podpisania, najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, bezpośredniej umowy na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie. Przed podpisaniem umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel kluczowe będzie uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. Tej możemy się spodziewać pod koniec tego roku.

Koszt budowy elektrowni jądrowej w Choczewie szacowany jest na 192 mld zł. Budowa ma rozpocząć się w 2028 r. Pierwszy z trzech reaktorów ma być gotowy w 2036 r., a kolejne dwa mają być oddawane do użytku co roku. 

Rozmowa z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Markiem Woszczykiem we wtorkowej „Rzeczpospolitej".

Energetyka Energia atomowa Energetyka zawodowa Polskie Elektrownie Jądrowe

