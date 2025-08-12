Aktualizacja: 12.08.2025 17:11 Publikacja: 12.08.2025 16:09
Spadek cen ropy naftowej, sankcje i zakończenie tranzytu gazu przez Ukrainę zmniejszyły rosyjski eksport produktów mineralnych do 110,1 mld dolarów w pierwszej połowie roku. Takie dane opublikowała dziś rosyjska służba celna. Ich wiarygodności nie można potwierdzić.
Łączny eksport towarów zmniejszył się z 208,8 mld dol. do 195,5 mld dol., czyli o 13,3 mld dol. Ponad połowę dochodów z eksportu (56,3 proc. czyli 110,1 mld dol.) dała Kremlowi sprzedaż ropy. Gaz i węgiel to już marginalny eksport. Dostawy rosyjskiej produkcji rolnej (głównie zboża) za granicę zmniejszyły się o 3 mld dol.. Wzrost, według danych reżimu, zanotował przemysł chemiczny, maszyn i urządzeń oraz metali – o 4,2 mld dol.
Tranzyt rosyjskiego gazu Ukraina zakończyła 1 stycznia, a ceny ropy spadły na początku kwietnia po tym, jak Donald Trump rozpętał wojnę celną. W styczniu średni koszt eksportu rosyjskiej ropy marki Urals wynosił 67,7 dol. za baryłkę, a w czerwcu już 59,8 dol.. „Negatywne skutki ograniczeń taryfowych będą nadal wywierać presję na ceny na rynkach towarowych. Ceny ropy w latach 2025-2026 będą niższe zarówno od poziomu z 2024 r., jak i z lat 2019–2021, po czym ustabilizują się w pobliżu poziomów równowagi” – prorokuje Bank Rosji. Z tego powodu bank już obniżył prognozę dotyczącą rosyjskiego eksportu.
O wojnie i jej coraz gorszych dla gospodarki konsekwencjach rosyjskie instytucje i ekonomiści nie wspominają. Prokremlowskie Centrum Badań Rynku ocieka propagandowymi stwierdzeniami. Według rządowych ekonomistów wyniki pierwszego półrocza odzwierciedlają skuteczną restrukturyzację relacji eksportowych i odzwierciedlają „konsekwentną odbudowę popytu zewnętrznego”.
Co na to obywatele Rosji? Przestali spłacać hipoteki i poziom zadłużenia osiągnął historyczny rekord. W ostatnim miesiącu osoby fizyczne i firmy wycofały z banków ponad 400 mld rubli (18,34 mld zł). Rosja przechodzi na gotówkę. To efekt coraz częstszych przerw w działaniu internetu w Rosji. Dziś władze okupowanego Krymu uprzedziły mieszkańców, że powinni się spodziewać „długotrwałego odłączenia od internetu mobilnego”.
Coraz więcej firm pracuje 4 dni w tygodniu, bo nie ma zamówień i ludzi, a paliwa są na rosyjskich stacjach benzynowych rekordowo drogie, bo ukraińskie drony wyłączyły z pracy największe rafinerie i magazyny paliw.
Kolejny antyrekord bije deficyt budżetowy. W maju Kreml wprowadził poprawki do budżetu, który bazuje na cenie ropy marki Urals. Zamiast zapisanych 69,7 dol. za baryłkę rosyjskie władze wpisały cenę 56 dol. za baryłkę. To zmniejszy do końca roku dochody z ropy naftowej i gazu o 2,6 bln rubli, a dochody ogółem o 1,8 bln rubli.
