Premier powołał na stanowisko nową prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Premier Donald Tusk powołał Renatę Mroczek na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podał URE w komunikacie prasowym.

Publikacja: 11.08.2025 14:49

Foto: Wojtek Jargiło/PAP

Bartłomiej Sawicki

Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Od 30 października 2024 r. pełniła funkcję wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi. Mroczek zastąpiła na stanowisku prezesa Rafała Gawina.  Jak informowała „Rzeczpospolita” w czerwcu, była ona faworytką do objęcia tej posady. 

Jakie są kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

Prawo energetyczne określa proces wyboru szefa URE. To premier, po otwartym i konkurencyjnym naborze, wskazuje nowego przewodniczącego urzędu. Ma również prawo do odwołania osoby pełniącej tę funkcję.

Obecnie kompetencje prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

Zgodnie z prawem prezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz. Po upływie kadencji prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. Tak też jest obecnie.

Kim jest nowa prezes URE Renata Mroczek?

Renata Mroczek w Urzędzie Regulacji Energetyki pracuje od kwietnia 2017 r. Od 30 października 2024 r. jest wiceprezesem urzędu. Renata Mroczek jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła też studia podyplomowe z funduszy europejskich. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Największe wyzwania dla nowej prezes URE to rosnące zadania urzędu przy braku dostatecznej liczby etatów. Od 2014 r. liczba głównych zadań prezesa URE sumarycznie wzrosła z około 37 do ponad 140. Rośnie liczba pracowników, ale niewspółmiernie do obowiązków. W latach 2020-2024 zatrudnienie w URE wzrosło z 366 do 423 osób.

Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Regulacji Energetyki (URE) Energetyka Energetyka zawodowa

