Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Od 30 października 2024 r. pełniła funkcję wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi. Mroczek zastąpiła na stanowisku prezesa Rafała Gawina. Jak informowała „Rzeczpospolita” w czerwcu, była ona faworytką do objęcia tej posady.

Jakie są kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

Prawo energetyczne określa proces wyboru szefa URE. To premier, po otwartym i konkurencyjnym naborze, wskazuje nowego przewodniczącego urzędu. Ma również prawo do odwołania osoby pełniącej tę funkcję.

Obecnie kompetencje prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

Zgodnie z prawem prezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz. Po upływie kadencji prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. Tak też jest obecnie.