Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w imieniu spółdzielni mieszkaniowych zwrócił się do premiera Donalda Tuska z apelem o zapewnienie ochrony przed wysokimi cenami energii cieplnej wszystkich wrażliwych grup odbiorców, w tym mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Pismo zostało skierowane także do wiadomości ministra energii Miłosza Motyki. Do listu datowanego na 7 sierpnia, dotarła także redakcja „Rzeczpospolitej”.

Kolejne apele bez reakcji

Spółdzielnie mieszkaniowe żalą się w liście, że pomimo kierowanych pism od kwietnia 2025 roku do premiera i ministra klimatu i środowiska, o podjęcie działań osłonowych, które wygasły w czerwcu, nie otrzymały one dotychczas żadnej odpowiedzi. „Od dnia 1 lipca 2025 roku mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot zostali pozbawieni jakiejkolwiek ochrony przed wysokimi cenami ciepła, ponieważ ograniczenia wzrostu cen ciepła wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązywały do dnia 30 czerwca 2025 r.” – czytamy w piśmie. Mimo zapowiedzi, od 1 lipca 2025 roku nie wprowadzono w zamian żadnego innego systemu wsparcia gospodarstw domowych.

Spółdzielnie już teraz przesyłają lokatorom informacje o podwyżkach. „Już w tej chwili większość spółdzielni mieszkaniowych zmuszona jest do podnoszenia opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody, a podwyżki cen ciepła, niezależne od spółdzielni i od producenta ciepła, sięgają niekiedy kilkudziesięciu procent” – alarmuje związek, który jednocześnie wyraża zrozumienie, że dotychczasowy system mrożenia cen ciepła stracił uzasadnienie ekonomiczne.

„Natomiast poza aspektem ekonomicznym powinien być wzięty pod uwagę przede wszystkim aspekt społeczny. Podwyżki cen ciepła spowodują, że liczba gospodarstw domowych dotknięta ubóstwem energetycznym, która w 2024 roku wynosiła ok. 1,5 mln, znacznie się zwiększy.” – czytamy w piśmie.