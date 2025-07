Ministerstwo energii już istniało w czasach pierwszej kadencji rządu PiS w latach 2015–2019 r., którym kierował Krzysztof Tchórzewski. Podstawowym zarzutem wobec tamtego resortu było skupienie w jednym resorcie kompetencji tworzenia prawa i zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Niejednokrotnie rodziło to wątpliwości co do pisania prawa pod spółki z udziałem Skarbu Państwa. Teraz nowe ministerstwo energii, jeśli faktycznie powstanie, nie będzie już kierowało spółkami.

Zamiast ministerstwa na Śląsku wiceministerstwo?

Przekształceniu może ulec ministerstwo przemysłu z siedzibą w Katowicach, które jako samodzielny resort miałoby przestać istnieć. Powołanie do życia tego resortu, który zajmuje się górnictwem, hutnictwem, a także prawem atomowym, było jedną z niewielu zrealizowanych obietnic obecnego rządu. W praktyce miało ono dowartościować górnictwo na Śląsku i pozwolić na utrzymanie spokoju w tym regionie. Postać prof. Marzeny Czarneckiej, będącej z Katowic pod tym względem sprawdziła się, bo większych protestów górników nie było. Nadal jednak nie uzyskano zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla nierentownego polskiego górnictwa. Z tych powodów nie jest wykluczone, że na Śląsku pozostanie np. filia ministerstwa energetyki odpowiedzialna za te same obszary działalności jak teraz resort przemysłu. Marzena Czarnecka pozostać może w rządzie, ale już jako wiceminister energii, pracując na Śląsku. Ministerstwo przemysłu na ministerstwo energii może zamienić także Wojciech Wrochna, który jako wiceminister przemysłu jest także rządowym pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury przesyłowej, nadzorując PSE, Gaz-System oraz PERN. On także może trafić do resortu energii jako wiceminister.

Spółki pod nadzór premiera

Kluczowy jeszcze do niedawna resort aktywów państwowych, w którym nadzorowane są spółki z udziałem Skarbu Państwa, może zostać zlikwidowany, a nadzór nad spółkami miałby trafić bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wedle tego pomysłu, nadzorującym spółki mógłby zostać obecny szef MAP Jakub Jaworowski lub wiceminister MAP Robert Kropiwnicki, który ma duże zaufanie premiera. Wśród innych nazwisk wymienia się też Jana Grabca, który już pracuje w KPRM, a także Zdzisława Gawlika, byłego wiceministra w ministerstwie Skarbu Państwa w rządach PO sprzed 10 lat.

Tym planom dotyczącym energetyki na przeszkodzie może stać zmiana prawa, a więc ustawa o działach administracji rządowej. Tak gruntowne przetasowania będą wymagały nowelizacji ustawy, w tym np. rozdzielenia części kompetencji energetycznych. Przykładem jest dział klimat mocno złączony z energetyką. Do działu klimat należą m.in. rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej. To newralgiczny sektor dla energetyki, dlatego też wydaje się, że powinien być przypisany do działu energia. Aby do tego doszło, konieczna jest nowelizacja ustawy, którą musi podpisać prezydent. Karol Nawrocki, nowy gospodarz Pałacu Prezydenckiego od 6 sierpnia, wcale nie musi być skory do podpisania takiej ustawy, która miałaby ułatwić rządzenie obecnemu rządowi.