Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, podkreślała, że modernizacja sieci pozwoli na przyłączenie do nich OZE i elektrowni jądrowej. – Mowa o małych instalacjach OZE, jak i dużej, systemowej energetyce, które będziemy mogli przyłączyć. Na koniec dnia musi zmniejszyć rachunki za prąd. OZE to najtańsze źródła energii. Dzięki tym inwestycjom w sieci i w bilansowanie [rynku – red.] będzie to możliwe – dodała.

Powołany przez BGK i MKiŚ we wrześniu 2024 r. Fundusz Wsparcia Energetyki, z budżetem 70 mld zł z KPO, udziela preferencyjnych pożyczek na wsparcie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych. Do tej pory w jego ramach podpisano pięć umów na łączną kwotę blisko 40 mld zł. Umowa podpisana 30 czerwca jest szóstą, co daje łączną kwotę ponad 50 mld zł.

Jak można uniknąć blackoutu

Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski wskazał, że podpisanie tej umowy to duże zobowiązanie. – To Polacy będą spłacać tę pożyczkę w swoich rachunkach. Dlatego musimy wydać te środki jak najlepiej. Przyjęliśmy na rządowym Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów tzw. pakiet antyblackoutowy. Dobrze, że uczymy się na błędach innych, nie naszych – powiedział szef PSE. Dodał, że te rekomendacje zostaną przełożone na przepisy prawa.