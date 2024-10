Minister Czarnecka: Umowę społeczna realizujemy. Strona społeczna: Zabrakło konkretów

W Katowicach odbyły się rozmowy przedstawicieli stron umowy społecznej z 2021 r. dotyczącej stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego do 2049 r. Przedstawiciele związków zawodowych chcieli dowiedzieć się na jakim etapie jest realizacja umowy społecznej oraz wniosek notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla kopalń do 2031 r. Poza gospodarzem spotkania, minister przemysłu Marzeną Czarnecką, w rozmowach brali udział także wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska (odpowiedzialna za realizację Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu – tzw. małej strategii energetycznej), wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos, oraz przedstawiciele zarządów spółek górniczych, central związków zawodowych oraz śląskiego związku gmin i powiatów.

W spotkaniu mieli uczestniczyć także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych, które sprawuje kontrole nad spółkami górniczymi. Jednak zamiast wiceministra Roberta Kropiwnickiego w spotkaniu uczestniczył urzędnik niższego szczebla, a więc naczelnik departamentu spółek paliwowo – energetycznych.

Kolejna wersja wniosku o pomoc publiczną złożona

Konkretów po spotkaniu nie usłyszeliśmy za wiele. – Ustaliśmy na jakiem etapie jesteśmy z realizacją umowy społecznej, z notyfikacją pomocy publicznej i które elementy tejże umowy społecznej są wykonywane, a które zdaniem strony społecznej nie są realizowane. Naszym zdaniem, zdaniem strony rządowej umowę społeczną realizujemy, a w kontekście inwestycji na które wskazuje to porozumienie jesteśmy na etapie badania tych inwestycji, a więc jak mogłyby one przebiegać i jakie są dostępne technologie. Badana jest mapa składowania CO2 – powiedziała po spotkaniu minister Czarnecka.

Co do kwestii notyfikacji umowy społecznej, to trzecia wersja wniosku notyfikacyjnego została właśnie przedłożona Komisji Europejskiej. Kiedy można spodziewać się stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie? - Liczymy, że to nasza ostatnia aktualizacja aczkolwiek wniosku ceny węgla dynamicznie się zmienią. 4 listopada następuje przesłuchanie kandydatów na nowych komisarzy unijnych i z początkiem grudnia nowi komisarze obejmą stanowisko. Mamy cały czas nadzieje, że naszym wnioskiem zajmie się urzędująca nadal komisarz ds. konkurencji Margretthe Vestager bowiem urzędnicy obecnie sprawujący swoją funkcję, dobrze znają naszą sytuację. Mamy więc nadzieje, że uda się uzyskać jak najszybciej wstępną decyzję, być może do końca listopada – zapowiedziała minister.