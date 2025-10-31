Na wniosek ministra energii Miłosza Motyki premier Donald Tusk powołał z dniem 31 października Mariana Zmarzłego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Nowy wiceminister będzie zajmował się m.in. sektorem górniczym.

Marian Zmarzły to dotychczasowy dyrektor kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Mimo powstania na początku sierpnia Ministerstwa Energii (które wchłonęło resort przemysłu) długo nie było jasne, kto będzie odpowiadał tam za górnictwo (przez ostatnie 1,5 roku za ten sektor odpowiadała minister przemysłu Marzena Czarnecka). Minister Miłosz Motyka deklarował, że chce utrzymać na Śląsku oddział resortu energii odpowiedzialny za górnictwo.

Zadania nowego wiceministra energii

Najważniejsze zadanie, jakie stoi obecnie przed nowym wiceministrem, to doprowadzenie nowelizacji ustawy o górnictwie węgla kamiennego wraz z osłonami do uchwalenia w Sejmie, w tym także dla pracowników JSW.