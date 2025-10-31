Aktualizacja: 31.10.2025 15:50 Publikacja: 31.10.2025 14:06
Marian Zmarzły, nowy wiceminister odpowiedzialny za górnictwo
Na wniosek ministra energii Miłosza Motyki premier Donald Tusk powołał z dniem 31 października Mariana Zmarzłego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Nowy wiceminister będzie zajmował się m.in. sektorem górniczym.
Marian Zmarzły to dotychczasowy dyrektor kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).
Mimo powstania na początku sierpnia Ministerstwa Energii (które wchłonęło resort przemysłu) długo nie było jasne, kto będzie odpowiadał tam za górnictwo (przez ostatnie 1,5 roku za ten sektor odpowiadała minister przemysłu Marzena Czarnecka). Minister Miłosz Motyka deklarował, że chce utrzymać na Śląsku oddział resortu energii odpowiedzialny za górnictwo.
Najważniejsze zadanie, jakie stoi obecnie przed nowym wiceministrem, to doprowadzenie nowelizacji ustawy o górnictwie węgla kamiennego wraz z osłonami do uchwalenia w Sejmie, w tym także dla pracowników JSW.
Drugi element to notyfikacja umowy społecznej. Przypomnijmy, że w 2022 r. złożono wniosek notyfikacyjny do KE w sprawie tzw. Nowego Systemu Wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego, który uwzględniał umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego z 2021 r. Aby zapobiec niekontrolowanej upadłości spółek, system przewiduje dopłaty w przypadku, gdy różnica między kosztami a dochodami jest dodatnia, ale jednocześnie ustanowiony jest mechanizm cen referencyjnych oraz określone są limity wydobycia. Zakończenie procesu notyfikacji planowane jest w 2025 r.
Proces stopniowego wygaszenia działalności w ramach tzw. umowy społecznej z górnikami dotyczy 12 zakładów górniczych (ZG) wydobywających węgiel kamienny energetyczny. Siedem tych zakładów jest w Polskiej Grupie Górniczej. Są to KWK RUDA w Rudzie Śląskiej (Ruch Pokój został już zlikwidowany, do likwidacji pozostały Ruch Bielszowice i Ruch Halemba), KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, KWK Sośnica w Gliwicach, KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu, KWK Staszic-Wujek w Katowicach, KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach i KWK ROW w Rybniku (Ruch Rydułtowy, Marcel, Chwałowice i Jankowice). Do wygaszenia w kolejnych latach przeznaczone są także trzy zakłady górnicze w Południowym Koncernie Węglowym, a więc ZG Brzeszcze w Brzeszczach, ZG Sobieski w Jaworznie i ZG Janina w Libiążu, a także zakład górniczy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. – Kopalnia Bogdanka i zakład górniczy w Węglokoks Kraj S.A. – KWK Bobrek-Piekary.
W 2024 r. polskie górnictwo – w postaci spółek Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy oraz Węglokoks Kraj – otrzymało ok. 7 mld zł dotacji. W budżecie na 2025 r. na dotacje do górnictwa zapisano kwotę ok. 8 mld zł. Liczby rosną z roku na rok, a zgody Komisji Europejskiej na tę pomoc jeszcze nie ma.
