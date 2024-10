Karolinka Groszek 5-25 mm (paleta 1000 kg – 50 worków po 20 kg) – KWK Piast-Ziemowit (Wola) – od 1750 zł;

Pieklorz Groszek 5-25 mm (paleta 1000 kg – 50 worków po 20 kg) – KWK Chwałowice – od 1550 zł;

Karlik Groszek 5-25 mm (paleta 1000 kg – 50 worków po 20 kg) – KWK Piast-Ziemowit (Wola) – od 1550 zł;

Orzech – Jankowice (Big Bag 1000 kg, węgiel luzem) – KWK ROW Jankowice – od 1500 zł;

Orzech – Mysłowice-Wesoła (Big Bag 1000 kg, węgiel luzem) – KWK Mysłowice-Wesoła – od 1570 zł;

Groszek 5-25 – Staszic-Wujek (Big Bag 1000 kg, węgiel luzem) – KWK Staszic-Wujek – od 1550 zł;

Karolinka Groszek 5-25 mm (luz) – KWK Piast-Ziemowit (Wola) – od 1500 zł;

Pieklorz Groszek 5-25 mm (luz) – KWK Chwałowice – od 1300 zł;

Karlik Groszek 5-25 mm (luz) – KWK Piast-Ziemowit (Wola) – od 1300 zł;

Retopal Groszek 5-25 mm – Piast (luz) – KWK Piast-Ziemowit (Wola) – od 1300 zł;

Kostka – Marcel (luz) – KWK Marcel – od 1350 zł;

Orzech – Marcel (luz) – KWK Marcel – od 1250 zł;

Kostka – Ziemowit (luz) – KWK Piast-Ziemowit (Ziemowit) – od 1350 zł;

Kostka – Staszic-Wujek (luz) – KWK Staszic-Wujek – od 1420 zł;

Orzech – Mysłowice-Wesoła (luz) – KWK Mysłowice-Wesoła – od 1320 zł.

Do podanych cen węgla w sklepie PGG doliczyć należy jeszcze koszt transportu z kopalni do wybranego składu, czyli jednego z lokalnych partnerów PGG określanych jako Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW). Koszt ten jest różny w zależności od odległości składu KDW od kopalni. Drugą dodatkową opłatą jest ta za transport ze składu KDW do klienta.

Przykładowo cena za transport z PGG do jednego z KDW w województwie małopolskim wynosi 98,60 zł. Z kolei cena za transport z tego KDW do klienta wynosi 6 zł brutto za każdy kilometr. Natomiast w przypadku transportu z PGG do innego składu KDW – tym razem w województwie pomorskim – cena wynosi 355,72 zł. Transport z tego KDW do klienta to koszt 3-4 zł brutto za każdy kilometr.

Czytaj więcej Nieruchomości Sezon grzewczy coraz bliżej. Kto i kiedy decyduje o włączeniu grzejników? Coraz niższa temperatura za oknem sprawia, że wiele osób zaczyna zastanawiać się nad tym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Jesienna temperatura może już niedługo dać się we znaki, jednak - aby grzejniki zaczęły grzać - musi spaść do określonego poziomu.

Południowy Koncern Węglowy S.A. (PKW): Ceny węgla

Poniżej przykładowe ceny węgla za tonę w PKW: