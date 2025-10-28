Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy górniczej?

W jaki sposób nowa ustawa wpłynie na pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

Jakie są przewidywane koszty zabezpieczeń socjalnych dla pracowników kopalń na Śląsku?

Jakie mechanizmy wsparcia są wprowadzone dla odchodzących pracowników sektora górnictwa?

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ustawa ma umożliwić samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, ułatwi zagospodarowanie pokopalnianych terenów, ograniczy dopłaty do funkcjonowania kopalń oraz wprowadzi pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników. Projekt po apelach płynących ze Śląska obejmie także Jastrzębską Spółkę Węglową, a w przyszłości także Bogdankę. Obie spółki po tej informacji notowały wzrosty na giełdzie. JSW zakończyła dzień z ponad 2 proc. wzrostem, a Bogdanka blisko 1 proc. wzrostem.

– Nowe przepisy otwierają drogę do sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, a tereny pogórnicze mogą zyskać nowe funkcje, stając się impulsem dla inwestycji i rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy – mówi minister energii Miłosz Motyka.

Likwidacja kopalń

Projekt ustawy przewiduje, że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie przy wsparciu finansowym państwa – wprowadza pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy, jak również ma na celu ograniczenie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Dotychczas za fizyczną likwidację kopalń odpowiadała Spółka Restrukturyzacji Kopalń.