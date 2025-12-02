Aktualizacja: 02.12.2025 18:03 Publikacja: 02.12.2025 13:36
Irak zdecydował o przekazaniu lokalnych aktywów Łukoilu amerykańskim gigantom naftowym
Irackie Ministerstwo Ropy Naftowej ogłosiło możliwość sprzedaży Amerykanom udziałów objętego sankcjami USA rosyjskiego Łukoilu w złożu Zachodnia Kurna-2. W oświadczeniu cytowanym przez agencję Bloomberg ministerstwo zapowiedziało zorganizowanie bezpośrednich negocjacji z amerykańskimi firmami.
Irakijczycy nie wymieniają konkretnych spółek, ale jak zauważa Bloomberg, koncerny ExxonMobil i Chevron wyraziły wcześniej zainteresowanie przynajmniej częścią międzynarodowych aktywów Łukoilu, które rosyjska firma jest zmuszona pilnie sprzedać z powodu sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa.
Według informacji agencji Reutera, negocjacje w sprawie odkupienia udziałów Łukoilu już prowadzi ExxonMobil. Według pięciu źródeł agencji mających bezpośrednią wiedzę w tej sprawie ExxonMobil zwrócił się do irackiego ministerstwa ropy naftowej, wyrażając zainteresowanie zakupem większościowego udziału Rosjan.
Źródła bankowe szacują wartość rynkową złoża Zachodnia Kurna-2 na około 1,6 mld dolarów, biorąc pod uwagę jego produkcję i zasobność.
Złoże Zachodnia Kurna-2 jest największym aktywem naftowym Łukoilu za granicą. Zasoby złoża wynoszą 14 miliardów baryłek, a dzienne wydobycie około 500 tys. baryłek. Złoże odpowiada za około 0,5 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 9 proc. całkowitego wydobycia Iraku, który jest drugim co do wielkości wydobycia producentem ropy w kartelu OPEC po Arabii Saudyjskiej.
Rosjanie kontrolują złoże – mają 75 proc. udziałów. „Przekazanie zarządzania złożem amerykańskiej firmie naftowej będzie leżało w obopólnych interesach, wzmocni stabilność rynków globalnych i zapewni wydobycie ropy naftowej potrzebnej Irakowi oraz udział w rynku globalnym” – głosi oświadczenie władz Iraku. Ministerstwo nie sprecyzowało jednak przewidywanego terminu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży udziałów Łukoilu.
Jak zauważa Bloomberg, próba zaangażowania przez Irak amerykańskiej firmy w sprzedaż udziałów Łukoilu jest zgodna ze strategicznymi preferencjami Waszyngtonu i jednocześnie sygnalizuje zamiar Bagdadu, aby „pogłębić więzi energetyczne z amerykańskimi firmami”.
Przypomnijmy, że 10 listopada Łukoil ogłosił stan siły wyższej (force majeure) na złożu Zachodnia Kurna-2, które eksploatuje od początku lat 2010. Powodem były amerykańskie sankcje, za którymi poszły działania władz Iraku. Bagdad wstrzymał wszelkie płatności gotówkowe oraz surowcowe na rzecz rosyjskiej firmy.
Kilka dni wcześniej iracka państwowa firma naftowa SOMO również anulowała dostawę trzech ładunków ropy wydobywanej przez Łukoil. Następnie rząd iracki przejął odpowiedzialność za dystrybucję ropy naftowej Łukoilu z Zachodniej Kurny-2, zapewniając nieprzerwane dostawy pomimo sankcji.
Wszystko to jest pokłosiem decyzji Białego Domu z października. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na największych eksporterów rosyjskiej ropy – prywatny Łukoil i państwowy Rosnieft, próbując zmusić Kreml do zakończenia wojny z Ukrainą.
O ile Rosnieft ma za granicą niewiele aktywów – największe są na terenie Niemiec i dawno zostały przez rząd w Berlinie przejęte, to Łukoil znalazł się pod ścianą. Posiada aktywa w 11 krajach – od Europy i Afryki po Bliski Wschód, a ich wartość jest szacowana na co najmniej 12 mld dol.
Departament Skarbu USA dał Łukoilowi jedynie miesiąc na ograniczenie działalności poza Rosją, ale w połowie listopada władze USA przedłużyły tymczasową licencję do 13 grudnia. Teraz firma jest zmuszona do pospiesznej sprzedaży swoich aktywów zagranicznych. Władze Bułgarii i Rumunii zapowiedziały przejęcie krajowych rafinerii Łukoilu. Sieć stacji benzynowych w Finlandii już przestała działać.
Ceny rosyjskiej ropy nadal spadają z powodu malejącego popytu w Indiach i Chinach. Oferowane przez rosyjskie kon...
