Przypomnijmy, że 10 listopada Łukoil ogłosił stan siły wyższej (force majeure) na złożu Zachodnia Kurna-2, które eksploatuje od początku lat 2010. Powodem były amerykańskie sankcje, za którymi poszły działania władz Iraku. Bagdad wstrzymał wszelkie płatności gotówkowe oraz surowcowe na rzecz rosyjskiej firmy.

Zegar tyka dla Łukoilu

Kilka dni wcześniej iracka państwowa firma naftowa SOMO również anulowała dostawę trzech ładunków ropy wydobywanej przez Łukoil. Następnie rząd iracki przejął odpowiedzialność za dystrybucję ropy naftowej Łukoilu z Zachodniej Kurny-2, zapewniając nieprzerwane dostawy pomimo sankcji.

Wszystko to jest pokłosiem decyzji Białego Domu z października. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na największych eksporterów rosyjskiej ropy – prywatny Łukoil i państwowy Rosnieft, próbując zmusić Kreml do zakończenia wojny z Ukrainą.

O ile Rosnieft ma za granicą niewiele aktywów – największe są na terenie Niemiec i dawno zostały przez rząd w Berlinie przejęte, to Łukoil znalazł się pod ścianą. Posiada aktywa w 11 krajach – od Europy i Afryki po Bliski Wschód, a ich wartość jest szacowana na co najmniej 12 mld dol.

Departament Skarbu USA dał Łukoilowi jedynie miesiąc na ograniczenie działalności poza Rosją, ale w połowie listopada władze USA przedłużyły tymczasową licencję do 13 grudnia. Teraz firma jest zmuszona do pospiesznej sprzedaży swoich aktywów zagranicznych. Władze Bułgarii i Rumunii zapowiedziały przejęcie krajowych rafinerii Łukoilu. Sieć stacji benzynowych w Finlandii już przestała działać.