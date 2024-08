Niełatwe decyzje urzędu górniczego. Górnicy boją się o kopalnie, rząd ucina spekulacje

Obawy górników, zapewnienia rządu

Proces likwidacji, w uzgodnieniu z Marzeną Czarnecką, minister przemysłu, będzie prowadzony z wykorzystaniem gwarancji świadczeń socjalnych w całym okresie likwidacji, tj. urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowych odpraw pieniężnych – podkreśla spółka. Kopalnia będzie prowadziła wydobycie do końca 2025 r. Spółka rozpocznie działania likwidacyjne z początkiem 2026 r. Górnicy chcący pozostać w tym zawodzie mają znaleźć zatrudnienie w innych spółkach górniczych.

Oznacza to, że kopalnia ta zostanie zamknięta wcześniej niż zakładano to w tzw. umowie społecznej z górnikami, która zakłada, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku zostanie wygaszona do końca lat 40.

Zdaniem części ekspertów polskie kopalnie zamkną się wcześniej. W środowisku górniczym pojawiła się obawa, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa – na przykładzie kopalni Bobrek – posłużą do wcześniejszego zamykania kopalń. – Moim zdaniem to zagrożenie jest i już teraz w przypadku kopalni Bobrek – tego argumentu nadużyto. Nie wydaje mi się, aby sytuacja w tej kopalni była na tyle zła, aby musiała być ona likwidowana w takim tempie. Mam jednak nadzieję, że już nikt nie pokusi się sięgać po ten argument, bo będzie to konfliktowało branżę górniczą. Nie widzę też potrzeby, aby zamykać więcej kopalń w szybszym tempie. Węgla bowiem dla odbiorców indywidualnych o dobrych parametrach brakuje – mówi Bogusław Ziętek, przewodniczący „Sierpnia 80”, i dodaje, że ten temat nie był poruszany przez Ministerstwo Przemysłu na spotkaniach ze związkami zawodowymi. Ziętek uważa jednak, że w rządzie są politycy, którzy bardzo chętnie zamknęliby kopalnie znacznie szybciej, wbrew umowie, wykorzystując do tego kwestie bezpieczeństwa pracy w kopalniach. – Co do zasady w Polsce nie ma kopalń w 100 proc. bezpiecznych. Jeśli likwidowalibyśmy kopalnie każdorazowo po tąpnięciach, to w ciągu roku–dwóch lat zamknęlibyśmy wszystkie kopalnie na Śląsku – dodaje.

Ministerstwo Przemysłu wbrew obawom uspokaja, że umowa społeczna przez cały czas obowiązuje, jest procedowana, przyznaje jednak, że kwestie bezpieczeństwa górników są nadrzędne i w tym zakresie wg prawa nadzór górniczy wydaje niezależne decyzje.

Jak tłumaczy Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, wykorzystanie kwestii bezpieczeństwa do zamykania innych kopalń wydaje się być mało prawdopodobne mimo wielu pokus części polityków. – Sytuacja kopalni Bobrek jest wyjątkowa. W innych zakładach górniczych (pomimo zagrożenia – red.) można dotrzeć do złoża w inny sposób, innym ruchem poprzez inną kopalnię. Wówczas dochodzi do łączenia kopalń. Takiej możliwości w przypadku Bobrka nie ma, a samo złoże jest na wyczerpaniu. Zostało tam ledwie 14 mln ton węgla – mówi.

WUG wyrocznią? Urząd zaprzecza

Każda kopalnia ma obowiązek przedstawić co dwa lata plan ruchu zakładu górniczego. To opis wszystkiego co będzie działo się w kopalni przez kolejne dwa lata. Jest on opiniowany przez gminę oraz zatwierdzany przez Okręgowy Urząd Górniczy (OUG), który jest oddziałem WUG. Na tym etapie WUG uczestniczy przy kontroli eksploatacji złoża. Tam poprzez komisje robocze WUG rozstrzyga czy plan ruchu jest bezpieczny przy jego realizacji. OUG ma obowiązek na bieżąco kontrolować roboty górnicze w kopalniach. – Pracownicy OUG kontrolują kopalnie, zjeżdżają na dół i reagują na zagrożenia pracy. Wizyty inspektorów OUG niejednokrotnie kończą się czasowym wstrzymaniem robót a czasem i zakończeniem eksploatacji części złoża. Takie sytuacje zdarzają się często, choć nikogo to nie dziwi wiedząc, jakie ryzyko tąpnięć i zagrożenia metanowego występuje w śląskich kopalniach – mówi Markowski, którzy był także ratownikiem górniczym.