Orlen zaczyna skup akcji Energi. Pierwsze transakcje warte 31,6 mln zł

Orlen nabył 1,68 mln akcji Energi w transakcjach rynkowych 27 listopada oraz dodatkowe 79 tys. akcji 28 listopada. Spółka kupiła akcje po średniej cenie 18,86 zł za sztukę, płacąc łącznie 31,6 mln zł za cały pakiet.

Publikacja: 02.12.2025 11:05

Foto: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Bartłomiej Sawicki

Przypomnijmy, że w środę 26 listopada wieczorem Orlen poinformował, że chce zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa z obecnych 90,92 proc. do 100 proc. Dlatego też skierował do akcjonariuszy tej spółki zaproszenie do sprzedaży akcji i zaoferował 18,87 zł za jedną akcję. W środę 26 listopada tuż przed zamknięciem giełdy akcje Energi kosztowały 16,9 zł. Orlen zamierza kupić akcje w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. Wyznaczona cena wskazuje, że spółka zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł.

Chętni na sprzedaż akcji Energi

Jak czytamy w ubiegłotygodniowym raporcie giełdowym spółki, zaproszenie do sprzedaży dotyczy łącznie 37.578.474 akcji, których nie posiada jeszcze Orlen. Spółka ta posiada ponad 90 proc. akcji Energi, wciąż notowanej na giełdzie. Spółka zastrzega, że raport i zaproszenie nie stanowią publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Decyzja ta obejmuje także możliwość nabywania przez Orlen akcji Energi na rynku regulowanym, w szczególności w drodze transakcji pakietowych, lub poza rynkiem regulowanym od sesji giełdowej 27 listopada 2025 r.

Cena za jedną akcję Energi proponowana w zaproszeniu wynosi 18,87 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończenie tego procesu przewidywane jest na 17 grudnia 2025 r. W środę 26 listopada kurs Energi wynosił 16,9 zł za akcję.

Jak się okazuje, rynek szybko zareagował na ofertę Orlenu. Jak wynika z raportu bieżącego Energi, Orlen nabył 1,68 mln akcji Energi w transakcjach rynkowych już 27 listopada oraz dodatkowe 79 tys. akcji 28 listopada – poinformowała Energa w komunikacie. Orlen kupił akcje po średniej cenie 18,86 zł za sztukę, płacąc łącznie 31,6 mln zł za cały pakiet. Stanowi to ok. 0,4 proc.

Przed transakcjami Orlen posiadał łącznie 376.488.640 akcji Energi, co stanowiło 90,92 proc. jej kapitału i dawało 93,28 proc. głosów na WZ.

rp.pl

