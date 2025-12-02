Aktualizacja: 02.12.2025 18:02 Publikacja: 02.12.2025 11:05
Foto: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Przypomnijmy, że w środę 26 listopada wieczorem Orlen poinformował, że chce zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa z obecnych 90,92 proc. do 100 proc. Dlatego też skierował do akcjonariuszy tej spółki zaproszenie do sprzedaży akcji i zaoferował 18,87 zł za jedną akcję. W środę 26 listopada tuż przed zamknięciem giełdy akcje Energi kosztowały 16,9 zł. Orlen zamierza kupić akcje w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. Wyznaczona cena wskazuje, że spółka zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł.
Jak czytamy w ubiegłotygodniowym raporcie giełdowym spółki, zaproszenie do sprzedaży dotyczy łącznie 37.578.474 akcji, których nie posiada jeszcze Orlen. Spółka ta posiada ponad 90 proc. akcji Energi, wciąż notowanej na giełdzie. Spółka zastrzega, że raport i zaproszenie nie stanowią publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Czytaj więcej
Pozostanie Energi w Orlenie to obecnie jedyna pewna informacja. Scenariuszy i planów jest wiele,...
Decyzja ta obejmuje także możliwość nabywania przez Orlen akcji Energi na rynku regulowanym, w szczególności w drodze transakcji pakietowych, lub poza rynkiem regulowanym od sesji giełdowej 27 listopada 2025 r.
Cena za jedną akcję Energi proponowana w zaproszeniu wynosi 18,87 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończenie tego procesu przewidywane jest na 17 grudnia 2025 r. W środę 26 listopada kurs Energi wynosił 16,9 zł za akcję.
Czytaj więcej
Rozgrywka, której stawką jest niezależność gdańskiej spółki elektroenergetycznej Energa od Grupy...
Jak się okazuje, rynek szybko zareagował na ofertę Orlenu. Jak wynika z raportu bieżącego Energi, Orlen nabył 1,68 mln akcji Energi w transakcjach rynkowych już 27 listopada oraz dodatkowe 79 tys. akcji 28 listopada – poinformowała Energa w komunikacie. Orlen kupił akcje po średniej cenie 18,86 zł za sztukę, płacąc łącznie 31,6 mln zł za cały pakiet. Stanowi to ok. 0,4 proc.
Przed transakcjami Orlen posiadał łącznie 376.488.640 akcji Energi, co stanowiło 90,92 proc. jej kapitału i dawało 93,28 proc. głosów na WZ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikował osoby, których działania mogły stanowić naruszenie prawa. Spraw...
Pozostanie Energi w Orlenie to obecnie jedyna pewna informacja. Scenariuszy i planów jest wiele, ale decyzji co...
Energa ostatecznie zostanie w grupie Orlen. Zarząd i Rada Nadzorcza Orlenu wyrazili zgodę na skierowanie zaprosz...
Polska Grupa Energetyczna odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. T...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wystosowały apel do premia D...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas