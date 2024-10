Tylko jeden procent prądu z węgla. Nowa strategia rządowa żegna się z "czarnym złotem"

Analizy wskazują na istotny wzrost mocy netto w systemie ogółem (z 45 GW w 2020 r. do 96 GW w 2030 r. oraz 136 GW w 2040 r.). Wzrost ten jest wywołany głównie znaczącym przyrostem mocy w fotowoltaice i wietrze. Moce elektrowni wiatrowych na lądzie wzrastają z poziomu 6,5 GW w 2020 r. do 19 GW w 2030 r. oraz ok. 26 GW w 2040 r. Istotnym komponentem wchodzącym w skład przyszłego miksu energetycznego będzie także energetyka wiatrowa na morzu. Do końca 2030 r. założono instalację ok. 6 GW, a w perspektywie 2040 r. ok. 18 GW. Najszybszy i największy przyrost mocy w systemie dotyczy fotowoltaiki (zarówno mikroinstalacji jak i dużych farm). Udział mocy zainstalowanej OZE z 43 proc. w 2023 r. (moc 28,8 GW) ma wzrosnąć do 59 proc. w 2030 r. (moc 57 GW) i 68 proc. w 2040 r. (moc 93 GW).

Stabilizacja poprzez gaz i atom

W konsekwencji znacząco zmniejszy się rola jednostek systemowych zasilanych paliwami węglowymi. Ich udział w mocy zainstalowanej netto ulegnie redukcji z ok. 65 proc. w 2020 r. do 21 proc. w 2030 r. Natomiast w 2040 r. jednostki oparte na węglu odgrywają marginalną rolę.

W latach 30 jednak rolę stabilizatora energetyki będzie przejmował gaz. Moc zainstalowana wzrośnie w tym źródle z 6 proc. (moc 4,1 GW) do 12 proc. (moc 12 GW) w 2030 r. Należy pamiętać, że im bliżej lat 40 coraz więcej zamiast gazu ma być spalanego wodoru. Moc zainstalowana w elektrowniach gazowych ma wówczas spaść do 9 proc. (moc 13 GW) Wzrośnie także moc zainstalowana magazynów energii i elektrowni szczytowo – pompowych (wodnych) z 2 proc. (moc 1,3 GW) w 2023 r., do 8 proc. (mocy 7 GW) w 2030 r. i 12 proc. (moc 17 GW) w 2040 r.

W strukturze mocy wytwórczych od 2035 r. pojawiają się bloki jądrowe (łącznie 6 bloków wielkoskalowych potencjalnie w technologii amerykańskiej/francuskiej) oraz dwa bloki APR-1400 w 2039 i 2041 r. w technologii koreańskiej. Oznacza to, że rząd zakłada, że druga elektrownia jądrowa realizowana bezpośrednio przez państwo powstanie w technologii amerykańskiej (podobnie jak pierwsza) lub francuskiej. Koreańczykom ma przypaść projekt z PGE i ZE PAK w Koninie. Ze względu na duże zainteresowanie rynkowe, w bilansie uwzględniono także moce zainstalowane w małych reaktorach jądrowych. Pierwsze moce SMR są widoczne dopiero po 2035 r. Łączna moc wszystkich bloków jądrowych na koniec prognozy wynosi ok. 7,4 GW w 2040 r. Wówczas udział atomu w łącznej mocy zainstalowanej polskich elektrowni wyniesie 5 proc.

Poziom mocy węglowych w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) będzie spadał z przyczyn technicznych i ekonomicznych, w tym ze względu na wyeksploatowanie jednostek wytwórczych, niespełnianie wymogów dotyczących emitowanych emisji zanieczyszczeń i potrzebę dekarbonizacji sektora. Mimo to jednak najbliższych latach moce węglowe będą niezbędne w systemie dla zagwarantowania pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorców w sytuacji dużego wzrostu mocy osiągalnej w technologiach zeroemisyjnych, lecz zależnych od warunków atmosferycznych.