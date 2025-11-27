Reklama
JSW ma plan naprawczy, ale czasu coraz mniej

JSW powoli kończą się pieniądze na bieżącą działalność. Plan naprawczy będzie wymagać czasu i ustępstw związków zawodowych.

Publikacja: 27.11.2025 08:54

JSW ma plan naprawczy, ale czasu coraz mniej

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie finansowe wyzwania stoją przed JSW i na czym polega plan naprawczy?
  • Jakie działania planuje zarząd JSW w kontekście redukcji kosztów i współpracy ze Skarbem Państwa?
  • W jaki sposób JSW zamierza restrukturyzować swoje zadłużenie i jakie kroki podejmuje w kierunku uzyskania finansowania zewnętrznego?
  • Dlaczego nowelizacja ustawy o górnictwie węgla kamiennego jest kluczowa dla JSW i jakie zmiany może ona przynieść?
  • Jakie są plany JSW dotyczące urlopów górniczych i odpraw pieniężnych dla pracowników?
  • Jakie kwestie są obecnie negocjowane z pracownikami w celu poprawy sytuacji finansowej spółki?

Po trzech kwartałach 2025 r. grupa JSW osiągnęła 7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a EBITDA bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła prawie 1,4 mld zł. Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł. Aby odwrócić ten trend, spółka podejmuje działania naprawcze, o czym zarząd więcej mówił już po publikacji wyników, na konferencji prasowej.

Foto: GG Parkiet

Założenia do restrukturyzacji grupy JSW obejmują wypracowanie planu wsparcia przez Skarb Państwa, wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną w zakresie redukcji kosztów i sposobu organizacji pracy, opracowanie planu restrukturyzacji grupy oraz wypracowanie warunków finansowania z instytucjami finansowymi. Plan ten omówił  p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.

Elementy naprawy finansów spółki 

W obszarze dotyczącym zaangażowania Skarbu Państwa JSW pracuje już ws. odroczenia i rozłożenia płatności z tytułu składek ZUS, a także nad opracowaniem możliwych form wsparcia przez Skarb Państwa. – Pracujemy nad wieloma rozwiązaniami, które są dostępne, natomiast próbujemy je dostosować do naszych oczekiwań w zakresie wielkości i możliwości realizacji w krótkim terminie – dodał prezes.

Czytaj więcej

JSW nadal ze stratami, ale spółka wdraża plan naprawczy. Inaczej utrata płynności
Węgiel
JSW nadal ze stratami, ale spółka wdraża plan naprawczy. Inaczej utrata płynności

Oleksy podkreślił, że to najważniejszy element dotyczący odbudowy i utrzymania płynności finansowej, a także postrzegania spółki jako rzetelnego płatnika, czyli wypłacalności. Drugi element to restrukturyzacja zadłużenia. – Prowadzimy prace dotyczące relacji z instytucjami finansowymi. Równolegle pracujemy nad zapewnieniem źródeł finansowania, w tym zewnętrznego finansowania z rynku – powiedział. To ma umożliwić realizację planu restrukturyzacji. Przyznał, że przy obecnych kosztach działalności nie można dalej prowadzić działalności. JSW dokonuje także priorytetyzacji inwestycji, a także przygotowuje sprzedaż i likwidację części aktywów. Oleksy zdradził, że chodzi również o duże obiekty, które są w posiadaniu grupy kapitałowej, a które w krótkim czasie można sprzedać.

Dużo chętnych na urlopy górnicze 

Jako kluczowy element prezes uznał objęcie JSW procedowaną obecnie w Sejmie nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W zależności od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie, spółka będzie mogła zaplanować przyszłoroczne przepływy. JSW przeprowadziło także ankietę, ile osób może odejść. Pierwotnie założono skierowanie ponad 3 tys. osób na urlopy górnicze i wypłatę 700 osobom jednorazowych odpraw pieniężnych - JOP.

Czytaj więcej

JSW objęta ustawą górniczą. Pracownicy będą mogli skorzystać z osłon
Węgiel
JSW objęta ustawą górniczą. Pracownicy będą mogli skorzystać z osłon

– Będziemy starali się zwiększyć liczbę szczególnie jednorazowych odpraw – dodał prezes wskazując, że chęć skorzystania z urlopów zgłosiło ok. 6 tys. osób (w tym ponad 3,1 tys. zweryfikowanych jako osoby do tego uprawnione), a z JOP-ów – blisko 700 osób.

Jak dotąd udało się podpisać porozumienie znoszące gwarancje zatrudnienia wobec kilku kategorii pracowników, przede wszystkim z części administracyjnej. Oleksy wskazał, że na blisko 20-tysięczną załogę JSW nieobjętych gwarancjami jest jednak blisko 4 tys. osób. Pozostali związani są z podstawową działalnością spółki, którą jest wydobycie. 

– To, co w tej chwili jest przedmiotem rozmów, to ograniczenie Barbórki, wstrzymanie wypłat tzw. czternastki i wypracowanie innego sposobu obliczenia chorobowego – wskazał prezes. Przyznał, że wypłata Barbórki, dorocznej nagrody górniczej, jest obarczona wysokim ryzkiem, choć ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.

Czytaj więcej

Ryszard Janta, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Węgiel
JSW bez wsparcia nie przetrwa? Pomoże rząd?

Zanim jednak efekt tych wszystkich działań naprawczych będzie odczuwalny, spółce wkrótce skończy się gotówka na bieżące wydatki. Oleksy wskazał, że środki z Funduszu FIZ (tzw. fundusz na trudne czasy) jeszcze się nie skończyły i w grudniu będą jeszcze dodatkowe. – Będziemy mieć jeszcze wolne 100 mln zł niewykorzystanych środków. (…). Naszą bieżącą działalność będziemy dostosowywać tak, aby te pieniądze na wydatki były. Pracujemy nad uruchomieniem dodatkowych elementów finansowania. Rozmawiamy także z naszym właścicielem nad wsparciem spółki – powiedział prezes. Te rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych mają być na wstępnym etapie.

Źródło: rp.pl

Węgiel Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)

Po trzech kwartałach 2025 r. grupa JSW osiągnęła 7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a EBITDA bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła prawie 1,4 mld zł. Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł. Aby odwrócić ten trend, spółka podejmuje działania naprawcze, o czym zarząd więcej mówił już po publikacji wyników, na konferencji prasowej.

Założenia do restrukturyzacji grupy JSW obejmują wypracowanie planu wsparcia przez Skarb Państwa, wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną w zakresie redukcji kosztów i sposobu organizacji pracy, opracowanie planu restrukturyzacji grupy oraz wypracowanie warunków finansowania z instytucjami finansowymi. Plan ten omówił  p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.

