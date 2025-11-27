JSW ma plan naprawczy, ale czasu coraz mniej

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie finansowe wyzwania stoją przed JSW i na czym polega plan naprawczy?

Jakie działania planuje zarząd JSW w kontekście redukcji kosztów i współpracy ze Skarbem Państwa?

W jaki sposób JSW zamierza restrukturyzować swoje zadłużenie i jakie kroki podejmuje w kierunku uzyskania finansowania zewnętrznego?

Dlaczego nowelizacja ustawy o górnictwie węgla kamiennego jest kluczowa dla JSW i jakie zmiany może ona przynieść?

Jakie są plany JSW dotyczące urlopów górniczych i odpraw pieniężnych dla pracowników?

Jakie kwestie są obecnie negocjowane z pracownikami w celu poprawy sytuacji finansowej spółki?

Po trzech kwartałach 2025 r. grupa JSW osiągnęła 7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a EBITDA bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła prawie 1,4 mld zł. Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł. Aby odwrócić ten trend, spółka podejmuje działania naprawcze, o czym zarząd więcej mówił już po publikacji wyników, na konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Foto: GG Parkiet

Założenia do restrukturyzacji grupy JSW obejmują wypracowanie planu wsparcia przez Skarb Państwa, wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną w zakresie redukcji kosztów i sposobu organizacji pracy, opracowanie planu restrukturyzacji grupy oraz wypracowanie warunków finansowania z instytucjami finansowymi. Plan ten omówił p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.

Elementy naprawy finansów spółki

W obszarze dotyczącym zaangażowania Skarbu Państwa JSW pracuje już ws. odroczenia i rozłożenia płatności z tytułu składek ZUS, a także nad opracowaniem możliwych form wsparcia przez Skarb Państwa. – Pracujemy nad wieloma rozwiązaniami, które są dostępne, natomiast próbujemy je dostosować do naszych oczekiwań w zakresie wielkości i możliwości realizacji w krótkim terminie – dodał prezes.