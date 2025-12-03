Firma Vestas zainwestowała już w Polsce, budując zakład montażowy gondoli, w których montowane są najważniejsze elementy turbin, a także kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych. Vestas przejął bowiem w tym roku fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dotychczas należała ona do LM Wind Power, należącej do amerykańskiej GE Vernova.

Fabryka dla morskich farm wiatrowych czeka

Vestas planował w Polsce kolejną, trzecią inwestycję. W październiku firma przekazała, że wstrzymuje plany otwarcia swojej największej fabryki na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, która miała powstać w Szczecinie. Firma poinformowała o tym w oświadczeniu, powołując się na słabszy od oczekiwanego popyt w Europie. Planowana kolejna fabryka w Szczecinie miała być jednak największym jak dotąd projektem firmy w Polsce, zlokalizowanym na zakupionym w 2023 r. gruncie. Miała ona produkować łopaty do flagowych turbin morskich firmy Vestas, z których każda miałaby moc 15 MW.

Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas mówiła „Rzeczpospolitej” w październiku, że mimo wstrzymania na razie planów budowy swojej trzeciej fabryki w Polsce, która miała zajmować się budową łopat do turbin wiatrowych w Szczecinie, chce koncentrować się na tym, czym już dysponuje w Polsce. – Budowa fabryki gondoli dla morskich turbin wiatrowych oraz przejęcie fabryki w Goleniowie to nasz bezpośredni wkład w ten proces transformacji. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w ludzi – w lokalne kompetencje, know-how oraz technologie, które są fundamentem zupełnie nowej gałęzi przemysłu. Dzięki takim projektom tworzymy w Polsce local content – zaplecze produkcyjne, usługowe i kompetencyjne, które będzie służyć nie tylko rodzimym inwestycjom w morską energetykę wiatrową, ale także stanie się bazą dla międzynarodowych projektów realizowanych przez globalnych graczy – mówiła Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas, i dodawała, że to szansa, aby Polska stała się hubem nowoczesnych technologii energetycznych, a w konsekwencji – aby zyskała przewagę gospodarczą na kolejne dekady.