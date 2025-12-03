Reklama

Duńskie łopaty wiatraków produkowane w Polsce trafią do Niemiec

Duński koncern wiatrowy Vestas zapowiada podwojenie mocy produkcyjnych w działającej na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego fabryce łopat do elektrowni wiatrowych. Produkcja trafi przede wszystkim na rynek niemiecki.

Publikacja: 03.12.2025 07:01

Duńskie łopaty wiatraków produkowane w Polsce trafią do Niemiec

Foto: Shutterstock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany planuje duński koncern Vestas w fabryce łopat do elektrowni wiatrowych w Goleniowie?
  • Jakie są bieżące i planowane inwestycje firmy Vestas w Polsce?
  • Czym spowodowane jest wstrzymanie budowy łopat dla morskiej energetyki wiatrowej w Szczecinie?

Jak przekazała agencja Reuters, duński koncern chce rozbudować o drugą linię produkcyjną goleniowską fabrykę LM Wind Power, produkującą łopaty do lądowych farm wiatrowych.

Zakład w Goleniowie będzie rozbudowany 

Poprzez rozbudowę zakładu, firma chce sprostać rosnącemu w Europie zapotrzebowaniu na budowę naziemnych instalacji. Zapowiedziano przy tym zatrudnienie ponad 300 pracowników. Rzecznik firmy powiedział agencji Reuters, że dzięki rozbudowie powstanie druga linia produkcyjna, która będzie wytwarzać „śmigła” do turbiny Vestas V172-7,2 MW. Linia będzie głównie obsługiwać przede wszystkim rozwijający się rynek niemiecki.

Vestas przejęła fabrykę łopat w Goleniowie od LM Wind Power we wrześniu. Niemcy zainstalowały 2,2 GW energii wiatrowej na lądzie w pierwszej połowie 2025 r., co oznacza wzrost o 67 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, według branżowej organizacji WindEurope. Do końca tego roku Niemcy mają oddać do użytku łącznie 5,1 GW mocy w wietrze na lądzie. Vestas obecnie prowadzi 10 zakładów w całej Europie i zatrudnia w Polsce około 2,3 tys. osób.

Czytaj więcej

Niełatwa droga polskich firm. To okres przejściowy
Transformacja
Niełatwa droga polskich firm. To okres przejściowy
Reklama
Reklama

Firma Vestas zainwestowała już w Polsce, budując zakład montażowy gondoli, w których montowane są najważniejsze elementy turbin, a także kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych. Vestas przejął bowiem w tym roku fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dotychczas należała ona do LM Wind Power, należącej do amerykańskiej GE Vernova.

Fabryka dla morskich farm wiatrowych czeka 

Vestas planował w Polsce kolejną, trzecią inwestycję. W październiku firma przekazała, że wstrzymuje plany otwarcia swojej największej fabryki na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, która miała powstać w Szczecinie. Firma poinformowała o tym w oświadczeniu, powołując się na słabszy od oczekiwanego popyt w Europie. Planowana kolejna fabryka w Szczecinie miała być jednak największym jak dotąd projektem firmy w Polsce, zlokalizowanym na zakupionym w 2023 r. gruncie. Miała ona produkować łopaty do flagowych turbin morskich firmy Vestas, z których każda miałaby moc 15 MW.

Czytaj więcej

Vestas wstrzymuje swój projekt w Polsce
OZE
Duńczycy zawieszają plany budowy w Polsce fabryki dla morskich farm wiatrowych

Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas mówiła „Rzeczpospolitej” w październiku, że mimo wstrzymania na razie planów budowy swojej trzeciej fabryki w Polsce, która miała zajmować się budową łopat do turbin wiatrowych w Szczecinie, chce koncentrować się na tym, czym już dysponuje w Polsce. – Budowa fabryki gondoli dla morskich turbin wiatrowych oraz przejęcie fabryki w Goleniowie to nasz bezpośredni wkład w ten proces transformacji. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w ludzi – w lokalne kompetencje, know-how oraz technologie, które są fundamentem zupełnie nowej gałęzi przemysłu. Dzięki takim projektom tworzymy w Polsce local content – zaplecze produkcyjne, usługowe i kompetencyjne, które będzie służyć nie tylko rodzimym inwestycjom w morską energetykę wiatrową, ale także stanie się bazą dla międzynarodowych projektów realizowanych przez globalnych graczy – mówiła Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas, i dodawała, że to szansa, aby Polska stała się hubem nowoczesnych technologii energetycznych, a w konsekwencji – aby zyskała przewagę gospodarczą na kolejne dekady.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa Odnawialne źródła energii (OZE)
Odroczenie ETS2 o rok, przegląd cen energii, uchronienie przemysłu obronnego przed ETS
OZE
Minister klimatu: Odroczenie ETS2 o rok to wielki sukces Polski
Niezwykłe projekty Singapuru. Prąd z amoniaku, pionowe stosy baterii, zero emisji
OZE
Niezwykłe projekty Singapuru. Prąd z amoniaku, pionowe stosy baterii, zero emisji
Energetyczne przetasowania w Orlenie
OZE
Energetyczne przetasowania w Orlenie
Vestas wstrzymuje swój projekt w Polsce
OZE
Duńczycy zawieszają plany budowy w Polsce fabryki dla morskich farm wiatrowych
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Laboratorium Saule Technologies we Wrocławskim Parku Technologicznym
OZE
Saule na sprzedaż. Zbrojeniówka przejmie technologię ultracienkiej fotowoltaiki?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama