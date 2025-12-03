Aktualizacja: 03.12.2025 08:13 Publikacja: 03.12.2025 07:01
Foto: Shutterstock
Jak przekazała agencja Reuters, duński koncern chce rozbudować o drugą linię produkcyjną goleniowską fabrykę LM Wind Power, produkującą łopaty do lądowych farm wiatrowych.
Poprzez rozbudowę zakładu, firma chce sprostać rosnącemu w Europie zapotrzebowaniu na budowę naziemnych instalacji. Zapowiedziano przy tym zatrudnienie ponad 300 pracowników. Rzecznik firmy powiedział agencji Reuters, że dzięki rozbudowie powstanie druga linia produkcyjna, która będzie wytwarzać „śmigła” do turbiny Vestas V172-7,2 MW. Linia będzie głównie obsługiwać przede wszystkim rozwijający się rynek niemiecki.
Vestas przejęła fabrykę łopat w Goleniowie od LM Wind Power we wrześniu. Niemcy zainstalowały 2,2 GW energii wiatrowej na lądzie w pierwszej połowie 2025 r., co oznacza wzrost o 67 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, według branżowej organizacji WindEurope. Do końca tego roku Niemcy mają oddać do użytku łącznie 5,1 GW mocy w wietrze na lądzie. Vestas obecnie prowadzi 10 zakładów w całej Europie i zatrudnia w Polsce około 2,3 tys. osób.
Czytaj więcej
Rząd chce zwiększyć udział polskich firm w nowych inwestycjach. W przypadku lądowej energetyki wi...
Firma Vestas zainwestowała już w Polsce, budując zakład montażowy gondoli, w których montowane są najważniejsze elementy turbin, a także kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych. Vestas przejął bowiem w tym roku fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dotychczas należała ona do LM Wind Power, należącej do amerykańskiej GE Vernova.
Vestas planował w Polsce kolejną, trzecią inwestycję. W październiku firma przekazała, że wstrzymuje plany otwarcia swojej największej fabryki na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej, która miała powstać w Szczecinie. Firma poinformowała o tym w oświadczeniu, powołując się na słabszy od oczekiwanego popyt w Europie. Planowana kolejna fabryka w Szczecinie miała być jednak największym jak dotąd projektem firmy w Polsce, zlokalizowanym na zakupionym w 2023 r. gruncie. Miała ona produkować łopaty do flagowych turbin morskich firmy Vestas, z których każda miałaby moc 15 MW.
Czytaj więcej
Duński producent turbin wiatrowych Vestas wstrzymuje plany otwarcia swojej największej fabryki na...
Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas mówiła „Rzeczpospolitej” w październiku, że mimo wstrzymania na razie planów budowy swojej trzeciej fabryki w Polsce, która miała zajmować się budową łopat do turbin wiatrowych w Szczecinie, chce koncentrować się na tym, czym już dysponuje w Polsce. – Budowa fabryki gondoli dla morskich turbin wiatrowych oraz przejęcie fabryki w Goleniowie to nasz bezpośredni wkład w ten proces transformacji. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale również w ludzi – w lokalne kompetencje, know-how oraz technologie, które są fundamentem zupełnie nowej gałęzi przemysłu. Dzięki takim projektom tworzymy w Polsce local content – zaplecze produkcyjne, usługowe i kompetencyjne, które będzie służyć nie tylko rodzimym inwestycjom w morską energetykę wiatrową, ale także stanie się bazą dla międzynarodowych projektów realizowanych przez globalnych graczy – mówiła Jagna Kubańska-Łyczakowska, dyrektor ds. Public Affairs w Polsce i krajach bałtyckich w firmie Vestas, i dodawała, że to szansa, aby Polska stała się hubem nowoczesnych technologii energetycznych, a w konsekwencji – aby zyskała przewagę gospodarczą na kolejne dekady.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Odroczenie ETS2 o rok, przegląd cen energii, uchronienie przemysłu obronnego przed ETS. - Nigdy nie było takich...
Przodujące w wielu nowoczesnych technologiach azjatyckie miasto-państwo znów zaskoczyło pomysłami. Prąd z amonia...
W ślad za milowym krokiem spółki Orlen Neptun, jakim było uzyskanie kilkanaście dni temu decyzji o uwarunkowania...
Duński producent turbin wiatrowych Vestas wstrzymuje plany otwarcia swojej największej fabryki na potrzeby morsk...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Miała być perłą w koronie polskiej, nowoczesnej energetyki, a okazała się spółką z długami i problemami. Jednak...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas