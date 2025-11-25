Reklama
JSW nadal ze stratami, ale spółka wdraża plan naprawczy. Inaczej utrata płynności

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki po dziewięciu miesiącach 2025 r. Spółka nadal zmaga się z presją niskich cen węgla koksowego i koksu oraz pogarszającą się sytuacją europejskiego hutnictwa, co przekłada się na straty. Te są jednak mniejsze niż rok wcześniej. Spółka wdraża plan naprawczy bo bez niego w marcu 2026 r. może stracić płynność.

Publikacja: 25.11.2025 21:07

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Po trzech kwartałach 2025 r. Grupa JSW osiągnęła 7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a wynik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych był ujemny i wyniósł prawie 1,4 mld zł.

Straty mniejsze niż przed rokiem 

Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł, przy czym istotny wpływ miał ujęty w pierwszym półroczu odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych o wartości 648 mln zł, związany ze zdarzeniami w kopalni Knurów-Szczygłowice. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniosła blisko 6,4 mld zł. Dane za sam III kwartał 2025 r. potwierdzają kontynuację presji rynkowej. Grupa wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości -524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła -485 mln zł, a strata netto -794 mln zł.

Jak tłumaczy spółka, na wyniki JSW wpływa przede wszystkim niestabilna sytuacja rynkowa, presja importowa ze strony producentów z Azji, niekorzystne kursy walut oraz spadek cen kluczowych produktów – węgla koksowego i koksu.

Rosnąca sprzedaż nie pomaga 

Mimo stabilnego poziomu produkcji – w III kwartale 2025 r. wydobyto 3,32 mln ton węgla, w tym 2,87 mln ton węgla koksowego oraz wyprodukowano 0,89 mln ton koksu. Narastająco po dziewięciu miesiącach wydobycie węgla osiągnęło 9,52 mln ton, a produkcja koksu 2,30 mln ton. Mimo to, efekty finansowe pozostają ograniczone z powodu niskich cen. Pomimo wzrostu sprzedaży węgla o 19 proc. w stosunku do roku ubiegłego, przychody Grupy za 9 miesięcy spadły o 21 proc., na co wpłynął spadek średnich cen węgla koksowego o 27 proc. i koksu o 26 proc.

– Przed nami kompleksowy i głęboki proces restrukturyzacji, obejmujący zarówno działania naprawcze, jak i zmiany organizacyjne. To niewątpliwie wymagający proces, jednak konieczny, aby odbudować płynność finansową, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność funkcjonowania całej Grupy – powiedział Bogusław Oleksy, p.o. prezesa zarządu JSW. – Wszyscy musimy mieć pełną świadomość, że skala wyzwań, z jakimi mierzymy się w ostatnim czasie jest bezprecedensowa. Jestem jednak przekonany, że dzięki determinacji i odpowiedzialności naszych pracowników, konstruktywnej współpracy z instytucjami finansowymi oraz wsparciu właściciela zdołamy nie tylko skutecznie zrealizować plan naprawczy, ale również wzmocnić fundamenty spółki – dodał.

Plan naprawczy potrzebny. Inaczej utrata płynności 

Przygotowywany przez spółkę plan restrukturyzacji biznesowej zakłada cztery strategiczne kierunki działań, które mają zostać uzgodnione zarówno ze stroną społeczną, jak i instytucjami państwowymi oraz finansującymi.

Pierwszym celem planu jest opracowanie pakietu wsparcia ze strony Skarbu Państwa, obejmujące m.in. odroczenie składek ZUS, przygotowanie możliwych form wsparcia oraz wykorzystanie instrumentów przewidzianych ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Kolejnym filarem jest wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną, kluczowego dla wdrożenia zmian dotyczących kosztów pracy, organizacji zatrudnienia i zasad wynagradzania. Równolegle Spółka prowadzi rozmowy z bankami i instytucjami finansującymi w celu uzgodnienia nowej struktury finansowania, dostosowanej do realnych możliwości JSW.

Ostatni z celów to kompleksowy plan restrukturyzacji biznesowej GK JSW, porządkujący działania operacyjne, inwestycyjne i organizacyjne w całej grupie.

Całość planu ma stworzyć podstawy do skutecznego uporządkowania działalności JSW, poprawy płynności i zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki w kolejnych latach.

W sprawozdaniu finansowym za pierwsze trzy kwartały czytamy, że brak realizacji powyższych działań wskazywał na utratę płynności w marcu 2026 r., a negatywny wpływ gotówkowy braku realizacji tych działań w okresie wrzesień 2025 r. – wrzesień 2026 r. oszacowany został na około 3,6 mld zł.

Spółka podaje w sprawozdaniu także, że wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ (tzw. Fundusz na trudne czasy, który służy jako poduszka finansowa) na 30 września 2025 r. wynosiła ponad 1 mld zł (na koniec grudnia 2024 r. było to blisko 8 mld zł), z czego kwota 501,5 mln zł prezentowana jest jako aktywa obrotowe.

Źródło: rp.pl

Węgiel Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)

