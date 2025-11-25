Po trzech kwartałach 2025 r. Grupa JSW osiągnęła 7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a wynik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych był ujemny i wyniósł prawie 1,4 mld zł.

Straty mniejsze niż przed rokiem

Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł, przy czym istotny wpływ miał ujęty w pierwszym półroczu odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych o wartości 648 mln zł, związany ze zdarzeniami w kopalni Knurów-Szczygłowice. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniosła blisko 6,4 mld zł. Dane za sam III kwartał 2025 r. potwierdzają kontynuację presji rynkowej. Grupa wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości -524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła -485 mln zł, a strata netto -794 mln zł.

Jak tłumaczy spółka, na wyniki JSW wpływa przede wszystkim niestabilna sytuacja rynkowa, presja importowa ze strony producentów z Azji, niekorzystne kursy walut oraz spadek cen kluczowych produktów – węgla koksowego i koksu.

Rosnąca sprzedaż nie pomaga

Mimo stabilnego poziomu produkcji – w III kwartale 2025 r. wydobyto 3,32 mln ton węgla, w tym 2,87 mln ton węgla koksowego oraz wyprodukowano 0,89 mln ton koksu. Narastająco po dziewięciu miesiącach wydobycie węgla osiągnęło 9,52 mln ton, a produkcja koksu 2,30 mln ton. Mimo to, efekty finansowe pozostają ograniczone z powodu niskich cen. Pomimo wzrostu sprzedaży węgla o 19 proc. w stosunku do roku ubiegłego, przychody Grupy za 9 miesięcy spadły o 21 proc., na co wpłynął spadek średnich cen węgla koksowego o 27 proc. i koksu o 26 proc.