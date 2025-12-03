Reklama

Szybszy koniec rosyjskiego gazu w Unii. Wściekłość na Kremlu

Ostatni rosyjski gaz może dotrzeć do Wspólnoty najpóźniej do końca października 2027 r. Jeszcze szybciej zniknie całkowicie cały rosyjski LNG. Kreml nie może się z tym pogodzić. Grozi i ostrzega.

Publikacja: 03.12.2025 13:28

Szybszy koniec rosyjskiego gazu w Unii. Wściekłość na Kremlu

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Gotowy jest szczegółowy plan Brukseli odchodzenia od rosyjskiego gazu we Wspólnocie. Według agencji Reutera cały rosyjski surowiec zniknie z UE szybciej, niż dotąd planowano. Oto szczegóły:

* Zakaz importu rosyjskiego gazu wejdzie w życie 25 kwietnia 2026 r. w przypadku LNG i 17 czerwca 2026 r. w przypadku gazu rurociągowego.

* W przypadku długoterminowych kontraktów importowych LNG zawartych przed 17 czerwca 2025 r. zakaz wejdzie w życie z opóźnieniem, począwszy od 1 stycznia 2027 r.

* Import gazu gazociągowego w ramach kontraktów długoterminowych będzie dozwolony do 30 września 2027 r.

* W przypadku trudności z zapełnieniem unijnych magazynów wymaganymi ilościami, zakaz importu gazu gazociągowego wejdzie w życie 1 listopada 2027 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ropa i gaz potaniały solidnie. Pogoda ważniejsza od Donalda Trumpa
Surowce i Paliwa
Ropa i gaz potaniały solidnie. Pogoda ważniejsza od Donalda Trumpa

Unia Europejska (głównie Węgry i Słowacja) odbiera obecnie około 17–18 mld metrów sześciennych gazu rocznie za pośrednictwem gazociągu Turecki Potok. Według Międzynarodowej Grupy Importerów Skroplonego Gazu Ziemnego (International Group of Liquefied Natural Gas Importers), UE importuje też około 21 mln ton rosyjskiego LNG rocznie, z czego 15,5 miliona ton w ramach kontraktów długoterminowych. Gaz ten trafia głównie do Francji, Belgii i Holandii.

Nerwowo na Kremlu. Rosyjski gaz szybciej ulotni się z Unii Europejskiej

Po ogłoszeniu w środę szczegółowej mapy drogowej odejścia Unii od rosyjskiego surowca, zdenerwowania nie krył rosyjski reżim.

– Oznacza to, że Europa będzie uzależniona od gazu, który jest droższy, a czasami znacznie droższy, niż gaz rosyjski. W ten sposób Europa skazana jest na znacznie droższe źródła energii – zatroszczył się o finanse Europejczyków Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla podczas zwołanej w środę konferencji prasowej.

Czytaj więcej

Gazprom zgromadził 60 mld m3 niesprzedanego gazu. To największe gazowe rezerwy na świecie
Gaz
Sytuacja jest rozpaczliwa. Gazprom nie może sprzedać potężnej partii gazu

Urzędnik wieszczy, że brak rosyjskiego gazu doprowadzi do „spadku konkurencyjności, przyspieszając trwający od kilku lat proces utraty przez europejską gospodarkę jej wiodącego potencjału”. Tymczasem w środę ceny gazu na europejskim rynku (główny hub TTF w Holandii) pozostają stabilne i do południa wynosiły 337 dol. za tysiąc metrów sześciennych.

Reklama
Reklama

Gdzie dziś Unia Europejska kupuje gaz?

Przypomnijmy, że zaszantażowana przez Gazprom Unia już w 2022 r. szybko i sprawnie poradziła sobie z zastąpieniem rosyjskiego surowca dostawami z innych krajów, m.in. Norwegii i USA, ale też z Nigerii, Tunezji, Trynidadu i Tobago, Algierii itd.

Z kolei utrata niemal całego europejskiego rynku zbytu, który był najbardziej zyskowny w strukturze eksportu Gazpromu, pozbawiła już Rosję 80 proc. dochodów z eksportu gazu i niemal całości z ropy. Gazprom notuje ogromne straty, a jego sytuacja finansowa jest tak zła, że w listopadzie Kreml zwolnił koncern z zapłaty części podatków.

Obecnie rosyjski gaz rurociągowy odbierają tylko Węgry, których prorosyjski rząd w ciągu czterech ostatnich lat nie zrobił nic, by od tego surowca odejść. Także Słowacja jest zależna od rosyjskiego gazu i ropy – jedyna rafineria należy tam do węgierskiego MOL. Unia Europejska odpowiada za znaczną część eksportu rosyjskiego LNG, a zakaz zmusi Moskwę do przekierowania eksportu do Azji, gdzie na razie to się nie udaje. I doprowadzi do wzrostu kosztów logistycznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Surowce Firmy Gazprom Gaz budżet UE
Gaz
Dostawy energii w niepewnych czasach: strategia LNG Orlenu redefiniująca bezpieczeństwo energetyczne
Sankcje na Rosję nakręcają eksport LNG z Ameryki
Gaz
Sankcje na Rosję nakręcają eksport LNG z Ameryki
PGE odsłoni gazowe karty w grudniu. W dystrybucji broni korzystnego rozdania
Gaz
PGE odsłoni gazowe karty w grudniu. W dystrybucji broni korzystnego rozdania
Amerykański gaz trafi do portu w Kłajpedzie
Gaz
Rinat Achmetow kupił amerykański gaz dla Ukrainy. Dostarczy go Litwa
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Ostatnie duże europejskie aktywo Gazpromu - największa firma paliwowa Serbii, będzie miała nowego wł
Gaz
Gazprom opuszcza Serbię. Ale czy na pewno?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama