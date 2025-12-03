Gotowy jest szczegółowy plan Brukseli odchodzenia od rosyjskiego gazu we Wspólnocie. Według agencji Reutera cały rosyjski surowiec zniknie z UE szybciej, niż dotąd planowano. Oto szczegóły:

* Zakaz importu rosyjskiego gazu wejdzie w życie 25 kwietnia 2026 r. w przypadku LNG i 17 czerwca 2026 r. w przypadku gazu rurociągowego.

* W przypadku długoterminowych kontraktów importowych LNG zawartych przed 17 czerwca 2025 r. zakaz wejdzie w życie z opóźnieniem, począwszy od 1 stycznia 2027 r.

* Import gazu gazociągowego w ramach kontraktów długoterminowych będzie dozwolony do 30 września 2027 r.

* W przypadku trudności z zapełnieniem unijnych magazynów wymaganymi ilościami, zakaz importu gazu gazociągowego wejdzie w życie 1 listopada 2027 r.