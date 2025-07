Mimo że rząd zapowiada dalsze prace nad tymi systemami to czasu już praktycznie nie ma. Rząd musi uzyskać zgodę na pomoc publiczną od KE dla tych rozwiązań. - Chcielibyśmy rozpocząć certyfikację do nowego systemu wsparcia po 2030 r. na początku przyszłego roku. Na przełomie roku powinien pojawić się projekt ustawy. To konieczne, aby zapewnić moc po 2031 r. Musimy jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, a te rozmowy postępują – powiedział Wrochna.

Mechanizmy wsparcia nadzieją dla spółek

Rynek spodziewał się zarówno zarzucenia pomysłu poprzedników jak i nowych mechanizmów pomocy publicznej niejako w zamian. Jak mówi Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao, zaproponowane mechanizmy wsparcia mogą być dobrym rozwiązaniem kompensującym negatywne efekty braku wydzielenia węgla. W ten sposób rząd wsparłby spółki zapewniając rentowność aktywom węglowym.

– Samego braku wydzielania nie traktowałbym jako negatywne zaskoczenie. Jeżeli faktycznie te mechanizmy wsparcia pojawią się (szczególności mechanizm rynku mocy dla aktywów węglowych po 2028 r.) dokładając do tego przychody z rynku bilansującego oraz odkupy energii, to perspektywa wynikowa spółek energetycznych nie powinna być przesadnie negatywna. Stwarza to szanse na utrzymanie dodatniej EBITDA jeszcze przez wiele lat (dla sektora wytwarzania -red.) – mówi Kędzierski.

Jak wskazuje Michał Kozak, analityk DM Trigon, biorąc pod uwagę pilną potrzebę zakontraktowania tzw. gazówek na lata po 2029 r., przynajmniej jeden z mechanizmów (transformacyjny) powinien zostać uzgodniony z KE jeszcze w tym roku. – W naszych prognozach, konserwatywnie, nie zakładaliśmy dodatkowych mechanizmów wsparcia dla węgla poza aukcjami uzupełniającymi do 2028 r. (co ma wpływ głównie na PGE). Ten system wsparcia powinien dyskontować (łącznie z rezerwami likwidacyjnymi) 18 mld zł ujemnej wartości w energetyce węglowej w PGE do 2033 r. – mówi Kozak.