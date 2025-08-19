Aktualizacja: 19.08.2025 16:05 Publikacja: 19.08.2025 14:58
Foto: Adobe stock
Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. To oznacza, że opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. Jest to uzależnione od źródła paliwa (głównie węgiel i gaz) i daty podpisania umów z dostawcami.
Jak tłumaczy resort energii, projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.
Pomimo stabilizacji na europejskim i światowym rynku paliw i energii, skutki kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie nadal są odczuwalne. Ceny ciepła pozostawały na wysokich poziomach, dlatego przedłużono rozwiązania niwelujące skutki wzrostu cen ciepła najpierw do 30 czerwca 2024 r., a następnie do 30 czerwca 2025 r. Resort energii uważa, że co do zasady należy odchodzić od stosowania mechanizmów interwencyjnych o zasięgu powszechnym i powrócić do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu.
– Niemniej jednak, odchodzenie od wsparcia odbiorców ciepła musi być realizowane w sposób kontrolowany, uwzględniający przede wszystkim sytuację najuboższych gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło – wskazuje resort.
Ministerstwo Energii proponuje więc wprowadzenie nowych działań osłonowych wobec wysokich cen ciepła zorientowanych na osoby o niskich dochodach – na drugą połowę 2025 r. i w roku 2026, z rozliczeniem końcowym do końca 2031 r. Działań w postaci bonu ciepłowniczego skierowanego do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła.
Czytaj więcej
Spółdzielnie mieszkaniowe biją na alarm i piszą list do premiera, w którym apelują o pilne działa...
Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym, które osiągają dochód – w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych – równy lub niższy niż 3272,69 zł oraz w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, równy lub niższy niż 2454,52 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Pozostałe warunki to: korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) i płatności za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Wartość bonu będzie zależała od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 r.
Czytaj więcej
W tym miesiącu, po dyskusji z resortem finansów, chcemy mieć już wypracowane rozwiązanie dla ciep...
Mrożenia cen ciepła nie ma od końca czerwca, podwyżek więc jeszcze nie odczuwamy, sezon grzewczy rozpoczyna się bowiem dopiero w październiku. Jednak spółdzielnie mieszkaniowe już teraz mówią o wyższych stawkach. Jak przekazuje nam Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w niektórych regionach Polski podwyżki energii cieplnej sięgają ponad 100 proc., a średni wzrost opłat za centralne ogrzewanie dla gospodarstwa domowego miesięcznie wynosi 600 zł. Spółdzielnie przypominają, że opłaty za energię cieplną stanowią ok. 70-80 proc. opłat za mieszkania.
Z kolei jak przekazała nam wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, na początku sierpnia, nawet ok. jednej czwartej odbiorców korzystających z usług lokalnych ciepłowni może doświadczyć – jak sama powiedziała – „umiarkowanych podwyżek” do 20 proc. To jednak nie koniec. Około 10 proc. odbiorców może wymagać szczególnej interwencji. Mówimy tu np. o klientach ciepłowni, które w 2022 r. zawarły długoterminowe umowy na dostawy gazu czy węgla po ekstremalnie wysokich cenach. Niektóre z tych umów nadal obowiązują.
Czytaj więcej
Minister energii Miłosz Motyka proponuje przywrócenie obowiązkowej sprzedaży ponad połowy produkc...
Bon ciepłowniczy będzie jednak przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych, a więc tylko część odbiorców nie doświadczy podwyżek. W wykazie prac rządu nie wskazano jednak kryterium dochodowego jakie ma obowiązywać. Te pojawią się jak będzie już oblikowany projekt ustawy. Jednocześnie będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o jego przekroczenie. Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł.
Planowany termin przyjęcia propozycji nowych przepisów to trzeci kwartał 2025 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. To oznacza, że opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. Jest to uzależnione od źródła paliwa (głównie węgiel i gaz) i daty podpisania umów z dostawcami.
Jak tłumaczy resort energii, projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.
Spółdzielnie mieszkaniowe biją na alarm i piszą list do premiera, w którym apelują o pilne działania osłonowe ch...
Mrożenie cen ciepła wygasło i już nie wróci. Około 1/4 odbiorców korzystających z usług lokalnych ciepłowni może...
Polska Grupa Energetyczna przedłożyła Komisji Europejskiej uwagi dotyczące funkcjonowania Europejskiego Systemu...
Od 1 lipca 2025 r. wzrosty cen ciepła mogą sięgać od kilku do kilkudziesięciu procent. – Mamy zaplanowane spotka...
Zarząd Tauronu zatwierdził decyzję komitetu inwestycyjnego dotyczącą zamknięcia projektu budowy bloku gazowo-par...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas