Reklama

Nie ma dopłat, ma być bon ciepłowniczy. Ministerstwo Energii bierze się za koszty ogrzewania

Resort energii przygotował projekt ustawy o wsparciu uboższych odbiorców ciepła. Nowa forma pomocy miałaby być dostępna jeszcze zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Ale tym razem bon ciepłowniczy nie byłby dla wszystkich.

Publikacja: 19.08.2025 14:58

Nie ma dopłat, ma być bon ciepłowniczy. Ministerstwo Energii bierze się za koszty ogrzewania

Foto: Adobe stock

Bartłomiej Sawicki

Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. To oznacza, że opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. Jest to uzależnione od źródła paliwa (głównie węgiel i gaz) i daty podpisania umów z dostawcami.

Jak tłumaczy resort energii, projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Wsparcie nadal potrzebne, ale już bez dotacji ciepłowni 

Pomimo stabilizacji na europejskim i światowym rynku paliw i energii, skutki kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie nadal są odczuwalne. Ceny ciepła pozostawały na wysokich poziomach, dlatego przedłużono rozwiązania niwelujące skutki wzrostu cen ciepła najpierw do 30 czerwca 2024 r., a następnie do 30 czerwca 2025 r.  Resort energii uważa, że co do zasady należy odchodzić od stosowania mechanizmów interwencyjnych o zasięgu powszechnym i powrócić do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu.

– Niemniej jednak, odchodzenie od wsparcia odbiorców ciepła musi być realizowane w sposób kontrolowany, uwzględniający przede wszystkim sytuację najuboższych gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło – wskazuje resort.

Ministerstwo Energii proponuje więc wprowadzenie nowych działań osłonowych wobec wysokich cen ciepła zorientowanych na osoby o niskich dochodach – na drugą połowę 2025 r. i w roku 2026, z rozliczeniem końcowym do końca 2031 r. Działań w postaci bonu ciepłowniczego skierowanego do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Spółdzielnie mieszkaniowe ostrzegają przed podwyżkami cen ciepła
Ciepło
Spółdzielnie mieszkaniowe ostrzegają przed podwyżkami cen ciepła

Bon ciepłowniczy, czyli na jaką pomoc można liczyć

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym, które osiągają dochód – w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych – równy lub niższy niż 3272,69 zł oraz w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, równy lub niższy niż 2454,52 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Pozostałe warunki to: korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego) i płatności za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Wartość bonu będzie zależała od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 r.

Czytaj więcej

Ile będą kosztować osłony chroniące przed podwyżkami cen ciepła? Minister podaje szacunki
Energetyka
Ile będą kosztować osłony chroniące przed podwyżkami cen ciepła? Minister podaje szacunki

Bony dla najuboższych. Pozostali zapłacą więcej

Mrożenia cen ciepła nie ma od końca czerwca, podwyżek więc jeszcze nie odczuwamy, sezon grzewczy rozpoczyna się bowiem dopiero w październiku. Jednak spółdzielnie mieszkaniowe już teraz mówią o wyższych stawkach. Jak przekazuje nam Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w niektórych regionach Polski podwyżki energii cieplnej sięgają ponad 100 proc., a średni wzrost opłat za centralne ogrzewanie dla gospodarstwa domowego miesięcznie wynosi 600 zł. Spółdzielnie przypominają, że opłaty za energię cieplną stanowią ok. 70-80 proc. opłat za mieszkania.

Z kolei jak przekazała nam wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, na początku sierpnia, nawet ok. jednej czwartej odbiorców korzystających z usług lokalnych ciepłowni może doświadczyć – jak sama powiedziała – „umiarkowanych podwyżek” do 20 proc. To jednak nie koniec. Około 10 proc. odbiorców może wymagać szczególnej interwencji. Mówimy tu np. o klientach ciepłowni, które w 2022 r. zawarły długoterminowe umowy na dostawy gazu czy węgla po ekstremalnie wysokich cenach. Niektóre z tych umów nadal obowiązują.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister energii Miłosz Motyka
Ceny Energii
Tańsze energia i gaz? Ministerstwo Energii wraca z tzw. obligiem giełdowym

Bon ciepłowniczy będzie jednak przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych, a więc tylko część odbiorców nie doświadczy podwyżek. W wykazie prac rządu nie wskazano jednak kryterium dochodowego jakie ma obowiązywać. Te pojawią się jak będzie już oblikowany projekt ustawy. Jednocześnie będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o jego przekroczenie. Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł. 

Planowany termin przyjęcia propozycji nowych przepisów to trzeci kwartał 2025 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Energetyka Energetyka zawodowa Elektrociepłownictwo Ministerstwo Energii

Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. To oznacza, że opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wzrosnąć, choć nie wszędzie i nie o tyle samo. Jest to uzależnione od źródła paliwa (głównie węgiel i gaz) i daty podpisania umów z dostawcami.

Jak tłumaczy resort energii, projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Spółdzielnie mieszkaniowe ostrzegają przed podwyżkami cen ciepła
Ciepło
Spółdzielnie mieszkaniowe ostrzegają przed podwyżkami cen ciepła
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Będą podwyżki cen ciepła, a rząd szuka rozwiązania
Ciepło
Będą podwyżki cen ciepła, a rząd szuka rozwiązania
Polska Grupa Energetyczna przedłożyła Komisji Europejskiej uwagi dotyczące funkcjonowania EU ETS
Ciepło
PGE chce złagodzenia polityki klimatycznej. Spółka przedstawiła propozycje
Ceny ciepła pójdą w górę? Czasu coraz mniej
Ciepło
Ceny ciepła pójdą w górę? Czasu coraz mniej
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Tauron rozpoczyna realizację swojej strategii. Najpierw gaz w Będzinie
Ciepło
Tauron rozpoczyna realizację swojej strategii. Najpierw gaz w Będzinie
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie