Powołanie resortu energii czeka na podpis premiera

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia Ministerstwa Energii czeka już tylko na podpis premiera Donalda Tuska. Brakujące pieniądze na działalność ministerstwa energii trafią z rezerwy celowej byłego już resortu przemysłu.

Publikacja: 20.08.2025 20:06

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Bartłomiej Sawicki

W trakcie konsultacji międzyresortowych nad rozporządzeniem dot. powołania resortu energii, ministerstwo finansów miało wątpliwości i pytało resort klimatu i środowiska o wydatkowanie środków na dział administracji rządowej dotyczący energii. Te środki są potrzebne, aby mógł działać nowy resort energii. Nowy resort powstaje z przejęcia kompetencji nad likwidowanym resortem energii oraz przejęciem departamentów elektroenergetyki i ciepłownictwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wątpliwości resortu finansów 

Minister Finansów i Gospodarki prosił o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji kadrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Resort finansów pytał, czy w związku z planowanym wydzieleniem działu „energia” z MKiŚ nie doszło do celowego przenoszenia etatów do innych komórek organizacyjnych, tj. działu „klimat” lub „środowisko”. Finanse pytają także, czy w trakcie roku budżetowego nie dokonywano przesunięć pracowników, które mogły ograniczyć możliwości wykonywania zadań i stworzyć pozorne uzasadnienie dla zwiększenia zatrudnienia. Wreszcie resort finansów pyta, czy kadra obsługująca dział „energia” została faktycznie przekazana do nowego resortu, czy też planuje się jej zastąpienie nowymi etatami.

Będą pieniądze na nowe etaty? 

W odpowiedzi na te wątpliwości minister energii, Miłosz Motyka wskazał, że dyspozycji Ministerstwa Przemysłu na 2025 r. pozostają środki rezerwy celowej, zabezpieczone dla kształtującego się w 2024 r. Ministerstwa Przemysłu w kwocie ok. 8 mln zł. „Planowane środki stanowią uzupełnienie budżetu ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w zakresie bieżących potrzeb. W związku z przekształceniem Ministerstwa Przemysłu w Ministerstwo Energii, planowane jest wykorzystanie istniejących struktur administracyjnych, w tym wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych i organizacyjnych. Jednakże w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu nie ma wystarczającej liczby etatów, w szczególności w grupie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które będą niezbędne do utworzenia nowej struktury Ministerstwa Energii” – wskazuje Motyka w odpowiedzi na pytania resortu finansów. Jego zdaniem planowane do przeniesienia z Ministerstwa Klimatu i Środowiska etaty nie zapewnią Ministrowi Energii ciągłości realizacji zadań, w szczególności w zakresie możliwości szybkiego podejmowania strategicznych decyzji w sektorze energetycznym.

Zdaniem ministerstwa energii, konieczne jest zatem zwiększenie budżetu tej części z rezerwy celowej o wydatki osobowe celem wzmocnienia pionu obsługującego resort (w tym kadra kierownicza, administracyjna oraz sekretarska – w dotychczasowej strukturze Ministerstwa Przemysłu w nowoutworzonych komórkach organizacyjnych nie przewidziano stanowisk dedykowanych obsłudze sekretariatów) łącznie o 31 etatów, w tym 1 etat w grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W związku z powyższym wskazana wyżej kwota 8 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie dodatkowych etatów wraz z ich wyposażeniem.

Jednocześnie minister energii (były wiceminister klimatu i środowiska) podkreśla, że Minister Klimatu i Środowiska nie dokonywał przesunięć środków na wynagrodzenia między częściami budżetowymi i nie zmieniał ich przeznaczenia w trakcie roku budżetowego.

Jak wynika z rządowych prac legislacyjnych, projekt rozporządzenia został 19 sierpnia skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: rp.pl

