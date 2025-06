Harmonogram prac dla pierwszej elektrowni jądrowej (Lubiatowo-Kopalino) przewiduje podpisanie umowy na budowę elektrowni jądrowej (EPC) na przełomie 2025 i 2026 r. W 2028 r. mają rozpocząć się prace budowlane. Wreszcie w 2036 r. ma zostać oddany do komercyjnej eksploatacji pierwszy reaktor. Kolejne dwa mają być oddawane co rok.

Plany na drugą elektrownię

W przypadku drugiej elektrowni jądrowej (EJ2) wytypowane lokalizacje są tożsame z lokalizacjami określonymi w PPEJ z 2014 r. oraz z 2020 r. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są lokalizacje, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe. Są to Bełchatów oraz Konin. Opcje rezerwowe to Kozienice i Połaniec. Pod lokalizację zostanie wybrana jedna z tych czterech możliwości. – Są one korzystne także ze względów społeczno-ekonomicznych, jako inwestycje umożliwiające transformację regionów, gdzie wygaszane będą elektrownie węglowe – napisano w informacji.

Harmonogram prac dla drugiej elektrowni jądrowej przewiduje przeprowadzenie wstępnego przeglądu lokalizacji w tym roku, a także wstępnego dialogu z potencjalnymi dostawcami technologii. W 2027 r. ma dojść do wyboru lokalizacji i dostawcy technologii, który ma być jednocześnie partnerem przy tym projekcie. Wówczas ma także dojść do ustalenia modelu biznesowego oraz wystąpienie z wnioskiem notyfikacyjnym do KE (zgoda na pomoc publiczną). W 2031 r. ma zostać wydane zezwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac zaplanowano na 2032 r. Osiem lat póżniej miałby zostać oddany do użytku pierwszy reaktor drugiej elektrowni. Kolejne dwa byłby oddane do użytku co roku.

Uwagi do zaktualizowanego "Programu polskiej energetyki jądrowej" należy przesyłać do 25 lipca 2025 r.