Wstrzymanie naboru w programie „Czyste Powietrze” w ubiegłym roku miało odblokować zatory płatnicze w przypadku zaległych wypłat. Beneficjenci niejednokrotnie czekali kilka miesięcy na przelanie środków. Co do zasady w programie „Czyste Powietrze” wnioski są rozpatrywane zazwyczaj w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Po uruchomieniu programu na nowo od 31 marca tempo nieco się poprawiło, choć wynikało to przede wszystkim z przerwy i braku napływających nowych wniosków.

Ile wynoszą zaległości w wypłacie pieniędzy w programie?

Jak informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska, według stanu na 11 lipca 2025 kwota pozostająca do wypłaty z zatwierdzonych wniosków o płatność, zaraportowana przez WFOŚiGW do NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) wynosi ok. 125 mln zł. Resort podkreśla jednocześnie, że cytowane w mediach doniesienia o rzekomo sięgających 20 mld zł zaległościach w programie „Czyste Powietrze” są nieprawdziwe.

– Zaległości w „Czystym Powietrzu” wzięły się z tego, że poprzedni rząd umożliwił przyjmowanie wniosków, na które nie było finansowania w związku z brakiem uruchomienia KPO – tłumaczy nam ministerstwo.

Zgodnie z zasadami programu beneficjenci po zawarciu umowy o dofinansowanie składają wnioski o płatność w zależności od postępu prac własnej inwestycji.