Polska jest czwartym krajem europejskim, z którego KHNP zdecydował się wycofać od czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie sporu dotyczącego własności intelektualnej z amerykańskim Westinghouse w styczniu tego roku, po Szwecji, Słowenii i Holandii.
Koreański portal Yonhap News podaje, że na decyzje miała wpływ także zmiana władzy w Polsce. „Po objęciu władzy przez nową władzę w Polsce (…) kraj ten podjął decyzję o wycofaniu się z projektów przedsiębiorstw państwowych (w sektorze energetyki jądrowej, w wypowiedzi chodzi prawdopodobnie o PGE – red.) i dlatego wycofaliśmy się z naszej działalności w tym sektorze” – powiedział prezes KHNP Whang Joo-ho podczas spotkania z parlamentarną komisją przemysłu.
Westinghouse oskarżył koreańską firmę o naruszenie jej praw własności intelektualnej, twierdząc, że projekty reaktora KHNP APR 1000 i APR 1400 wykorzystują licencjonowaną technologię z USA. Obie strony zawarły jednak ugodę w styczniu tego roku.
Dzięki tej umowie usunięto główną przeszkodę uniemożliwiającą koreańskiemu konsorcjum pod przewodnictwem KHNP podpisanie w czerwcu ostatecznej umowy o szacowanej wartości 18,7 mld dol. na budowę dwóch bloków jądrowych w Czechach.
Oczekiwano, że umowa z Czechami, która stanowiła pierwszy kontrakt Korei Południowej na budowę zagranicznej elektrowni jądrowej od 2009 r., otworzy nowe możliwości dla koreańskich firm poszukujących okazji biznesowych w Europie.
Jednak kontrowersje pojawiły się po doniesieniach medialnych, że umowa KHNP-Westinghouse, której szczegóły pozostają nieujawnione, wymaga od koreańskich firm przejścia weryfikacji niezależności technologicznej Westinghouse przy samodzielnym opracowywaniu i eksportowaniu reaktorów jądrowych nowej generacji.
Mówi się również, że 50-letnia umowa zawiera postanowienia nakładające na KHNP obowiązek podpisania umowy zakupu towarów i usług z Westinghouse na kwotę około 650 mln dol. za każdy eksport jednego reaktora jądrowego oraz uiszczenia opłaty licencyjnej za technologię w wysokości 175 mln dol. za każdy reaktor. Whang Joo-ho odmówił potwierdzenia szczegółów umowy, powołując się na umowę o zachowaniu poufności.
Przypomnijmy, że w 2022 r., prywatna spółka energetyczna ZE PAK oraz spółka z udziałem skarbu Państwa, PGE, zawiązały partnerstwo na rzecz realizacji projektu „prywatnego” (poza rządowymi planami) wraz z koreańskim partnerem KHNP. Powstała wówczas spółka celowa PGE – PAK, która była odpowiedzialna za wstępne prace badawcze w terenie oraz rozmowy z partnerem technologicznym, a więc z KHNP. Na dalszym etapie współpracy KHNP miało stać się udziałowcem spółki celowej budującej elektrownię jądrową. Chodziło o budowę elektrowni jądrowej z dwoma koreańskimi reaktorami APR 1400 o łącznej mocy 2,8 GW w Pątnowie. W międzyczasie uzyskano decyzję zasadniczą dla projektu. Elektrownia według pierwotnych planów miała powstać w 2035 r. Po zakończonych wstępnych pracach badawczych projekt stanął w miejscu, a PGE zaczęło przywiązywać większą uwagę do Bełchatowa, jako lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej. Sama PGE jednak wzbrania się przed deklarowaniem, czy zostanie inwestorem. W obecnej strategii nie ma o tym mowy.
Sprawę skomentował już także minister energii, Miłosz Motyka. Przypomina on we wpisie na portalu „X”, że decyzja koreańskiej spółki KHNP nie wynika z żadnych działań rządu i dotyczy kilku krajów europejskich. Minister jednak nie wyklucza w przyszłości uczestnictwa w projekcie ew. drugiej elektrowni jądrowej. - Ministerstwo w zeszłym miesiącu wystosowało oficjalne zaproszenie dla strony koreańskiej do udziału w postępowaniu konkurencyjnym dla drugiej elektrowni i czekamy na oficjalne stanowisko w tej kwestii – informuje Motyka.
Podkreśla on, że rząd nie podejmował też żadnych decyzji o „wstrzymywaniu” projektu w Koninie, gdyż wszelkie decyzje leżą po stronie inwestora, który jest w połowie podmiotem prywatnym
Pod drugą elektrownię jądrową (EJ2) w Polsce wytypowano cztery możliwe lokalizacje. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są miejsca, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe: Bełchatów oraz Konin. Opcje rezerwowe to Kozienice i Połaniec. Pod drugi atom zostanie wybrana jedna z tych czterech lokalizacji.
Harmonogram prac dla drugiej elektrowni jądrowej przewiduje przeprowadzenie wstępnego przeglądu lokalizacji w tym roku, a także wstępnego dialogu z potencjalnymi dostawcami technologii. W 2027 r. ma dojść do wyboru lokalizacji i dostawcy technologii, który ma być jednocześnie partnerem przy tym projekcie (w postępowaniu konkurencyjnym). Wówczas ma także dojść do ustalenia modelu biznesowego oraz wystąpienia z wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej (zgoda na pomoc publiczną). W 2031 r. ma zostać wydane zezwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac zaplanowano na 2032 r. Osiem lat później miałby zostać oddany do użytku pierwszy reaktor drugiej elektrowni. Kolejne dwa byłyby oddawane do użytku co roku.
