Polska jest czwartym krajem europejskim, z którego KHNP zdecydował się wycofać od czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie sporu dotyczącego własności intelektualnej z amerykańskim Westinghouse w styczniu tego roku, po Szwecji, Słowenii i Holandii.

Reklama Reklama

Koreański portal Yonhap News podaje, że na decyzje miała wpływ także zmiana władzy w Polsce. „Po objęciu władzy przez nową władzę w Polsce (…) kraj ten podjął decyzję o wycofaniu się z projektów przedsiębiorstw państwowych (w sektorze energetyki jądrowej, w wypowiedzi chodzi prawdopodobnie o PGE – red.) i dlatego wycofaliśmy się z naszej działalności w tym sektorze” – powiedział prezes KHNP Whang Joo-ho podczas spotkania z parlamentarną komisją przemysłu.

Spór Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) z Westinghouse

Westinghouse oskarżył koreańską firmę o naruszenie jej praw własności intelektualnej, twierdząc, że projekty reaktora KHNP APR 1000 i APR 1400 wykorzystują licencjonowaną technologię z USA. Obie strony zawarły jednak ugodę w styczniu tego roku.

Dzięki tej umowie usunięto główną przeszkodę uniemożliwiającą koreańskiemu konsorcjum pod przewodnictwem KHNP podpisanie w czerwcu ostatecznej umowy o szacowanej wartości 18,7 mld dol. na budowę dwóch bloków jądrowych w Czechach.