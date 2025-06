Zrozumieć prawa fizyki w systemie energetycznym

Jako trzeci element Wrochna wskazał potrzebę zrozumienia aspektów technicznych, działania praw fizyki w systemie energetycznym. – Myślimy, że jeśli uchwalimy prawo, jeśli omówimy tylko aspekt rynkowy systemu energetycznego, to wystarczy. Tak nie jest. To bardzo specyficzny system i jeśli nie weźmiemy pod uwagę, jak technicznie on działa, poniesiemy porażkę – wskazał polski pełnomocnik.

Wreszcie, jako czwarty element wymienił akceptację społeczną. – W Polsce mieliśmy niedawno debatę polityczną przed wyborami prezydenckimi. Jedną z kwestii była próba wyjaśnienia społeczeństwu znaczenia OZE, ale jednocześnie pojawiało się pytanie, skoro to takie dobre i tanie rozwiązanie, to dlaczego trzeba je dotować? Nie stawiam tezy, że OZE to złe rozwiązanie, ale musimy znaleźć właściwą odpowiedź, aby znaleźć również zrozumienie opinii publicznej. Patrząc na sprawę z perspektywy prawnej, z perspektywy naszego zawodu, powiem, że musimy zastanowić się, czy nie jesteśmy za daleko z regulacją oraz czy nie postępuje ona zbyt szybko i zbyt głęboko – wskazał.